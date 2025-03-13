З початку року за нелегальне виробництво палива ДПСУ наклала штрафів на суму 11 млн грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) спільно з правоохоронними органами вживають належні заходи для припинення нелегального виробництва пального, зокрема і на міні-НПЗ. За два місяці 2025 року податкова вже провела 690 фактичних перевірок суб’єктів господарювання. За їх результатами анульовано 59 ліцензій, фінансові санкції становлять 11 млн гривень.

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Про це розповів голова ДПСУ Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України.

Сторони обговорили комплекс питань, які необхідні для детінізації ринку пального.

"Нелегальні заправки, підпільне виробництво, маніпуляції з чеками та продаж за «кеш» – це не лише проблема держави. Від цього страждають і легальні гравці ринку, які працюють прозоро. Адже йдеться про чесну конкуренцію та рівні умови для всіх", – заявив Кравченко.

За його словами, податкова системно відпрацьовує інформацію про нелегальні точки роздрібного продажу пального. Великі мережі часто порушують питання про заниження цін реалізації пального невеликими учасниками ринку. Але слід розуміти, що їхні витрати – на логістику, персонал, інфраструктуру – суттєво менші, що й дозволяє їм пропонувати нижчі ціни.

Крім того, окремий контроль здійснюється за розрахунками поза касою. Це стосується непроведення операцій через РРО, невидачі фіскальних чеків та порушень обліку товарних запасів.

"Ринок пального має працювати прозоро. Діємо рішуче, щоб вивести його з тіні", – наголосив голова ДПСУ.

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