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Украинская компания Fire Point получила государственную гарантию Дании по кредиту почти в $113 млн

Fire Point
Fire Point получит государственную гарантию от Дании по кредиту миллионы крон / Fire Point

Дания предоставит государственную гарантию на кредит в 750 млн. датских крон (около $112,6 млн.) для датской дочерней компании украинского производителя оружия Fire Point. Финансирование оформят через экспортно-инвестиционный фонд EIFO.

Как пишет Dilo, об этом сообщило Министерство предпринимательства и конкурентоспособности Дании.

Правительство Дании предоставило государственные гарантии, поскольку из-за военных действий в Украине Fire Point не имеет возможности брать ссуды на обычных коммерческих условиях.

"Размещая производство за рубежом, Украина может защитить свою цепь поставок от российских атак", – заявил министр обороны Дании Еппе Бруус.

По его словам, присутствие Fire Point в Дании расширяет возможности сотрудничества с вооруженными силами и местными компаниями. Это позволит Дании получить доступ к уникальным технологиям и опыту, наработанным в условиях войны.

Производство ракетного топлива в Дании

В прошлом году Дания объявила, что Fire Point планирует наладить производство топлива для дальнобойных ракет на датской территории. Запуск завода ожидается к концу 2027 года.

Компания также заключила соглашения с более чем десятком европейских оборонных предприятий о поставках радаров, систем наведения и других компонентов для проекта противоракетной обороны Freyja. Цель проекта – создать для Украины собственную альтернативу американской системе Patriot.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point управляет 83 производственными площадками в Украине и еще одной в Дании. А штат предприятия вырос до 6 тыс. работников против 3,5 тыс. в конце 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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