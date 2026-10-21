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Українська компанія Fire Point отримала державну гарантію Данії за кредитом у майже $113 млн

Fire Point
Fire Point отримає державну гарантію від Данії за кредитом мільйони крон / Fire Point

Данія надасть державну гарантію на кредит у 750 млн данських крон (близько $112,6 млн) для данської дочірньої компанії українського виробника зброї Fire Point. Фінансування оформлять через експортно-інвестиційний фонд EIFO.

Як пише Dilo, про це повідомило Міністерство підприємництва та конкурентоспроможності Данії.

Уряд Данії надав державні гарантії, оскільки через воєнні дії в Україні Fire Point не має можливості брати позики на звичайних комерційних умовах.

"Розміщуючи виробництво за кордоном, Україна може захистити свій ланцюг поставок від російських атак", – заявив міністр оборони Данії Єппе Бруус.

За його словами, присутність Fire Point у Данії також розширює можливості співпраці зі збройними силами та місцевими компаніями. Це дозволить Данії отримати доступ до унікальних технологій і досвіду, напрацьованих в умовах війни.

Виробництво ракетного палива в Данії

Минулого року Данія оголосила, що Fire Point планує налагодити виробництво палива для далекобійних ракет на данській території. Запуск заводу очікується до кінця 2027 року.

Компанія також уклала угоди з більш ніж десятком європейських оборонних підприємств про постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для проєкту протиракетної оборони Freyja. Мета проєкту — створити для України власну альтернативу американській системі Patriot.

Нагадаємо, українська оборонна компанія Fire Point керує 83 виробничими майданчиками в Україні та ще одним у Данії. А штат підприємства зріс до 6 тис. працівників проти 3,5 тис. наприкінці 2025 року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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