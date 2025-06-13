Надходження до загального фонду держбюджету вдвічі перевищили довоєнні показники

Надходження до загального фонду держбюджету збільшилися більш ніж удвічі порівняно з показниками передвоєнного року.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник Голови ДПС Андрій Троцко.

Наповнення бюджету та виклики воєнного часу

Як зазначив Андрій Троцко, українська економіка функціонує в надзвичайно складних умовах безпрецедентних безпекових викликів. Це призвело до кардинальних змін у міжгалузевих зв’язках та структурі економіки загалом, що неминуче позначилося на наповненні бюджету.

"При цьому за 5 місяців 2025 року надходження до загального фонду держбюджету за платежами, що адмініструє ДПС, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 (передвоєнного) року, а також майже на 50 % більше, ніж у середньому за 5 місяців 2022-2024 років", – зазначив він.

Виявлені схеми ухилення від сплати податків

Водночас, результати контрольно-перевірочної роботи свідчать про непоодинокі випадки використання різноманітних схем та інструментів для приховування доходів та ухилення від сплати податків, зауважив заступник Голови ДПС.

Зокрема, механізми з використанням віртуальних активів активно застосовуються для приховування реальних обсягів операцій, вартості майна, ухилення від оподаткування та приховування активів як в Україні, так і за кордоном.

Також було встановлено, що торгові мережі використовують механізми так званого "дроблення бізнесу" через залучення ФОПів.

За останні сім місяців ідентифіковано 7 відомих торгових мереж (6 з яких продають побутову техніку та електроніку, а один – жіночий одяг та взуття), які залучили 491 ФОП із загальним обсягом доходів 4 млрд гривень.

В ДПС додали, що така схема призвела до ухилення від сплати ПДВ на загальну суму 668,5 млн гривень. Матеріали про виявлені факти вже передано до Бюро економічної безпеки України.

Типові схеми ухилення від оподаткування:

фіктивні фінансово-господарські операції (заниження податку на додану вартість);

виробництво контрафактного алкоголю та тютюну;

нелегальна торгівля без марок або з фальшивими акцизними марками;

конвертаційні центри (переведення безготівкових коштів у готівку);

контрабанда та митні махінації;

тіньовий ринок оренди землі та нерухомості, заниження сплати рентної плати;

"офшоризація" – отримання доходів через закордонні компанії та перенаправлення прибутку без оподаткування в Україні, виведення капіталу в офшорні зони;

зарплата "в конвертах".

Нагадаємо, що місцеві бюджети України демонструють стабільне зростання: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.