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Місцеві бюджети України зросли майже на 20% за п'ять місяців

гривні
Місцеві бюджети демонструють стабільне зростання / Depositphotos

Місцеві бюджети України демонструють стабільне зростання: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Надходження до місцевих бюджетів 

Основними джерелами доходів стали:

  • податок на доходи фізичних осіб – 112,1 млрд грн (+20,2%);
  • єдиний податок – 35,4 млрд грн (+13,5%);
  • податок на прибуток підприємств – 17,7 млрд грн (+21,1%);
  • податок на майно – 22,4 млрд грн (+14,8%);
  • акциз з українських підакцизних товарів – понад 1 млрд грн (+64,7%);
  • туристичний збір – 132 млн грн (+33,8%);
  • екологічний податок – 749,8 млн грн (+3,9%).

Уряд спільно з місцевими громадами системно працює над удосконаленням адміністрування податків. Це дає змогу зміцнювати фінансову спроможність територіальних громад і спрямовувати ресурси на реалізацію важливих інфраструктурних, освітніх та соціальних проєктів, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, станом на травень 2025 року 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.

Автор:
Ольга Опенько