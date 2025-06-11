1,29 млн ФОПів заборгували державі понад 13 млрд грн податків: боржників побільшало вдвічі

Станом на травень 2025 року 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Від початку війни боржників побільшало вдвічі

За даними аналітиків, в Україні за останні три роки майже вдвічі — зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 — побільшало ФОПів із податковим боргом. Третина цього приросту (а саме 213 тис. підприємців) припадає на березень 2022 року.

"Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза. Сплеск припав на березень: +31% за місяць", - зауважують в "Опендатабот".

Вже у 2023 році підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Втім вже у 2024 ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%.

На початку 2025 року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами — +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

Податковий борг ФОПів зріс на 6 млрд грн

В "Опендатабот" повідомляють, що загальний податковий борг ФОПів від початку повномасштабної війни зріс майже удвічі - на 6 млрд грн.

30 млн грн з цих боргів припадають на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими.

Податковий борг мобілізованих ФОПів

Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Аналітики підкреслюють, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.

Мобілізовані ФОП можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін дуже важко.

У квітні цього року 1 186 мобілізованих ФОП подали заяви про неможливість виконання податкових обов’язків. За цими заявами проведено зменшення нарахувань по єдиному податку та військовому збору.

Наразі Державна податкова служба напрацювала пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків.