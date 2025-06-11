1,29 млн ФЛП задолжали государству более 13 млрд грн налогов: должников стало вдвое больше

По состоянию на май 2025 года 1,29 млн. предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов. С начала полномасштабной войны должников увеличилось вдвое.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

С начала войны должников увеличилось вдвое

По данным аналитиков, в Украине за последние три года почти вдвое — с 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года увеличилось ФЛП с налоговым долгом. Треть этого прироста (а именно 213 тыс. предпринимателей) приходится на март 2022 года.

"Больше всего новых должников появилось в первый год полномасштабной войны. Тогда количество задолжавших налоги предпринимателей возросло в 1,6 раза. Всплеск пришелся на март: +31% за месяц", — отмечают в "Опендатабот".

Уже в 2023 году предприниматели адаптировались к новым реалиям и прирост замедлился до 4% в год. Впрочем, уже в 2024 году ситуация снова ухудшилась, и новых должников за год увеличилось на 16%.

В начале 2025 года еще 42 282 предпринимателя были обременены налоговыми долгами — +3,3%. Впрочем, в течение следующих месяцев ФЛПы гасили свои задолженности, поэтому к началу мая прирост составлял уже 2% или 24 275 предпринимателей.

Налоговый долг ФЛП вырос на 6 млрд грн

В "Опендатаботе" сообщают, что общий налоговый долг ФЛП с начала полномасштабной войны вырос почти вдвое — на 6 млрд грн.

30 млн грн из этих долгов приходится на ФЛП-плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованными.

Налоговый долг мобилизованных ФЛП

В общей сложности 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имеют налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора. Аналитики подчеркивают, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом вычислить невозможно.

Мобилизированные ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок очень тяжело.

В апреле этого года 1186 мобилизованных ФЛП подали заявления о невозможности выполнения налоговых обязанностей. По этим заявлениям проведено уменьшение начислений по единому налогу и военному сбору.

Государственная налоговая служба наработала предложения по увеличению с 10 до 180 дней срока подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов.