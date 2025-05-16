Налоговый долг мобилизованных ФЛП: ГНС отчиталась, как решает проблему

В апреле этого года 1186 мобилизованных ФЛП подали заявления о невозможности выполнения налоговых обязанностей. По этим заявлениям проведено уменьшение начислений по единому налогу и военному сбору.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Государственной налоговой службы Руслана Кравченко.

По его словам, это результат создания в территориальных органах ГНС рабочих групп, оказывающих комплексную помощь мобилизованным ФЛП и ветеранам. ГНС отошла от формального подхода, чтобы предметно помочь тем, кто защищает страну.

Кравченко подчеркнул, что мобилизованный предприниматель не должен быть наедине с бюрократическими трудностями и сидя в окопах думать, не вдруг ли он пополнил ряды налоговых должников.

Глава ГНС напомнил, что в регионах работают «горячие линии», разработаны четкие алгоритмы действий для мобилизованных и демобилизованных ФЛП. В разъяснительную кампанию привлечены органы местного самоуправления, ЦНАПы, ТЦК и областные военные администрации.

Что делает ДПС:

каждый регион получил перечни ФЛП, которым начисляется единый налог и военный сбор, и, вероятно, не могут выполнять свои налоговые обязанности.

проведена инвентаризация жалоб и писем ФЛП по списанию начисленных налоговых обязательств с даты их мобилизации;

информирует мобилизованные ФЛП и их семьи о существующих законодательных механизмах во избежание негативных последствий от неуплаты налогов.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что более 3 тысяч мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок очень тяжело.

В настоящее время ГНС наработала предложения по увеличению с 10 до 180 дней срока подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов.

Что необходимо знать мобилизованным ФЛП

Самозанятые ФЛП, которые имели или не имели наемных работников, призваны на военную службу во время мобилизации освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу.

Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней.

Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, представляются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

После демобилизации ФЛП в течение 10 дней подает в контролирующий орган по месту налоговой регистрации заявление об освобождении от обязанности уплаты единого налога и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации.