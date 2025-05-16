Податковий борг мобілізованих ФОПів: ДПС відзвітувала, як вирішує проблему

У квітні цього року 1 186 мобілізованих ФОП подали заяви про неможливість виконання податкових обов’язків. За цими заявами проведено зменшення нарахувань по єдиному податку та військовому збору.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на очільника Державної податкової служби Руслана Кравченко.

За його словами, це результат створення у територіальних органах ДПС робочих груп, які надають комплексну допомогу мобілізованим ФОП та ветеранам. ДПС відійшла від формального підходу, щоб предметно допомогти тим, хто захищає країну.

Кравченко підкреслив, що мобілізований підприємець не має бути наодинці з бюрократичними труднощами та сидячи в окопах думати, чи раптом він не поповнив лави податкових боржників.

Голова ДПС нагадав, що в регіонах працюють «гарячі лінії», розроблено чіткі алгоритми дій для мобілізованих і демобілізованих ФОП. До роз’яснювальної кампанії залучені органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, ТЦК та обласні військові адміністрації.

Що робить ДПС:

кожен регіон отримав переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Відпрацьовується кожна історія;

проведено інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації;

інформує мобілізовані ФОП та їх родини про існуючі законодавчі механізми для уникнення негативних наслідків від несплати податків.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що понад 3 тисячі мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін дуже важко.

Наразі ДПС напрацювала пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків.

Що необхідно знати мобілізованим ФОП

Самозайняті ФОП, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Після демобілізації ФОП протягом 10 днів подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової реєстрації заяву щодо звільнення від обов’язку сплати єдиного податку та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації.