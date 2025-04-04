Податковий борг мобілізованих ФОПів становить майже 30 млн грн: як планують вирішувати проблему

На сьогодні понад 3 тисячі мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін вкрай важко.

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Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, ДПС запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОПів та ветеранів і готує пропозиції щодо змін у законодавстві.

"Минулого тижня під час зустрічі із бізнесом на Хмельниччині до мене звернувся ветеран, який порушив проблему мобілізованих ФОПів. ФОПи 1-2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Щоб уникнути автоматичних нарахувань слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків. Однак під час мобілізації та служби, підприємець навряд чи думає про це. Через що виникає податковий борг", - розповів Кравченко.

Він зауважив, що у ДПС вже визначили конкретні заходи, щоб допомогти підприємцям, які стали на захист країни:

ДПС напрацьовує свої пропозиції до законодавства, щоб збільшити терміни подання заяви;

ініціює підписання протоколу з Міноборони, щоб мати точну інформацію щодо мобілізованих ФОПів та допомогти їм.

Як вирішують проблему

Крім того, на рівні ДПС реалізується такі оперативні кроки:

регіони отримають переліки ФОПів, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки;

проводиться інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації, аналізується результати їх розгляду в регіонах;

територіальні управління мають створити робочі групи та «гарячі лінії» для надання консультацій мобілізованим ФОПам, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин;

впродовж квітня мобілізовані ФОП та члени їхніх родин мають бути поінформовані про існуючі механізми, визначені законодавством, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків.

"Працюємо над тим, щоб питання, пов’язані з податковими зобов’язаннями мобілізованих ФОПів та ветеранів, були врегульовані справедливо та без бюрократії", - підсумував Кравченко.

Що необхідно знати мобілізованим ФОП

Самозайняті ФОП, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Після демобілізації ФОП протягом 10 днів подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової реєстрації заяву щодо звільнення від обов’язку сплати єдиного податку та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації.