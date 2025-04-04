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Налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн: как планируют решать проблему
На сегодняшний день более 3 тысяч мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок крайне тяжело.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
По его словам, ГНС вводит комплекс мер по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФОТ и ветеранов и готовит предложения по изменениям в законодательстве.
"На прошлой неделе во время встречи с бизнесом на Хмельнитчине ко мне обратился ветеран, который поднял проблему мобилизованных ФЛП. ФЛПы 1-2 групп ежемесячно авансом должны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Из-за чего возникает налоговый долг", – рассказал Кравченко.
Он отметил, что в ГНС уже определили конкретные меры, чтобы помочь предпринимателям, вставшим на защиту страны:
- ГНС нарабатывает свои предложения в законодательство, чтобы увеличить сроки подачи заявления;
- инициирует подписание протокола из Минобороны, чтобы получить точную информацию о мобилизованных ФЛП и помочь им.
Как решают проблему
Кроме того, на уровне ГНС реализуются следующие оперативные шаги:
- регионы получат перечни ФЛП, которым начисляется единый налог и военный сбор и которые, вероятно, не могут выполнять свои налоговые обязанности;
- проводится инвентаризацию жалоб и писем ФЛП по списанию начисленных налоговых обязательств с даты их мобилизации, анализируется результаты их рассмотрения в регионах;
- территориальные управления должны создать рабочие группы и «горячие линии» для предоставления консультаций мобилизованным ФЛП, которые не могут выполнять налоговые обязанности или членам их семей;
- в течение апреля мобилизованные ФЛП и члены их семей должны быть проинформированы о существующих механизмах, определенных законодательством, об избежании негативных последствий от неуплаты налогов.
"Работаем над тем, чтобы вопросы, связанные с налоговыми обязательствами мобилизованных ФЛП и ветеранов, были урегулированы справедливо и без бюрократии", — подытожил Кравченко.
Что необходимо знать мобилизованным ФЛП
Самозанятые ФЛП, которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по единому налогу.
Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней.
Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, представляются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).
После демобилизации ФЛП в течение 10 дней подает в контролирующий орган по месту налоговой регистрации заявление об освобождении от обязанности уплаты единого налога и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации.