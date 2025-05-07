ДПС планує змінити підходи до розрахунку податкового навантаження по регіонах

Державна податкова служба працює над новими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах, враховуючи особливості ведення бізнесу. До кінця травня обіцяють конкретні пропозиції.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, в Україні до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження між регіонами в межах однієї галузі.

"Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах. До кінця травня плануємо вже вийти з конкретними пропозиціями, щоб обговорити їх з бізнесом. Бо саме це – про довіру та партнерство між податковою та бізнесом", – наголосив Кравченко.

Він зазначив, що блокування податкових накладних, виконання судових рішень, віднесення до ризикових – вже стандартні питання від бізнесу.

Також голова ДПС повідомив, що триває робота над переглядом критеріїв роботи "Клубу білого бізнесу" (перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства).

"Для мене весь бізнес, який працює чесно – білий. На це завжди налаштовую і працівників податкової. Поки зміни офіційно не затверджені, податкова вже рухається вперед. На практиці ми вже визнаємо відповідальний бізнес – доброчесним, незалежно від його членства в клубі чи формального статусу. З усіма проблемними питаннями також завжди можна звернутися до консультаційних центрів в регіонах", – додав Кравченко.

Нагадаємо, протягом січня та лютого 2025 року ДПС повернула платникам податків 28,7 мільярдів гривень ПДВ. За словами голови податкової Руслана Кравченка, всі ініціативи ДПС, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення виходу підприємств з ризикових.