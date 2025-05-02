Податкова почала надсилати попередження продавцям, які не відображають жодної операції з готівкою

Понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет платників податків для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За його словами,вперше в історії податкова обрала профілактику порушень, а не покарання.

Непроведення готівкових розрахунків через РРО

Кравченко розповів, що фахівці податкової проаналізували фіскальні чеки за березень 2025 року та звернули увагу, що у розрахунках деяких суб’єктів господарювання не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО.

Тому податкова пропонує бізнесу самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.

"Наголошуємо на превентивній меті цих повідомлень. Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок, які відповідно до Податкового кодексу ДПС має право ініціювати за наявності ознак порушень», – підкреслив Кравченко.

Він додав, що такі додаткові заходи комунікації з платниками податків ДПС запроваджує для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни.

Нагадаємо, податкова служба розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує українців та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази завдяки доступу до системи обліку даних РРО.