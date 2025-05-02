Налоговая начала рассылать предупреждения продавцам, которые не показывают операций с наличными

Более 1000 субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через электронный кабинет налогоплательщиков для предотвращения возможных нарушений порядка проведения расчетов.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, впервые в истории налоговая избрала профилактику нарушений, а не наказание.

Непроведение наличных расчетов через РРО

Кравченко рассказал, что специалисты налоговой проанализировали фискальные чеки за март 2025 года и обратили внимание, что в расчетах некоторых субъектов хозяйствования не отражена никакая операция с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО.

Поэтому налоговая предлагает бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов.

"Отмечаем превентивную цель этих сообщений. Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок, которые в соответствии с Налоговым кодексом ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений», – подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками ГНС вводится для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины.

Напомним, налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает украинцев и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы благодаря доступу к системе учета данных РРО.