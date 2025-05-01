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Электронный кабинет в действии: налогоплательщики получили почти 240 тысяч выписок о состоянии расчетов

налоги
Налогоплательщики могут сверить расчеты / Depositphotos

В 2025 году Государственная налоговая служба (ГНС) предоставила плательщикам 239 тысяч электронных справок о состоянии их расчетов с бюджетом по их запросам.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Указывается, что налогоплательщики могут сверить расчеты и получить подтверждающие документы через Интернет, без необходимости визита в налоговую.

В меню "Состояние расчетов с бюджетом" плательщики имеют доступ к лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. Также доступна функция осуществления уплаты налогов, сборов, платежей и единого взноса через любую из предложенных платежных систем и/или методы уплаты.

Выписку о состоянии расчетов можно:

  • сформировать за каждый год отдельно (начиная с 2013) и в разрезе налогов и сборов;
  • получить с наложением квалифицированной электронной подписи должностного лица контролирующего органа;
  • сформировать с расчетом пени на день подачи запроса.

Запрос для проведения сверки направляется в контролирующий орган по месту регистрации, а информация формируется по всем регионам (территориальным общинам, в которые уплачиваются налоги, сборы и платежи).

Какую информацию предоставляет мобильное приложение "Моя налоговая":

  • о состоянии расчетов с бюджетом в разделе "Услуги";
  • о наличии/отсутствии налогового долга в разделе "Мои данные".

Напомним, с начала 2025 года 295 тысяч граждан подали заявления для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ). Чаще украинцы обновляли адрес проживания.

Автор:
Татьяна Бессараб