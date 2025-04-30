В "Дії" снова доступна подача налоговой декларации

В приложении "Дія" снова доступна услуга подачи налоговых деклараций — теперь с обновленной формой.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Восстановление услуги

Услуга подачи деклараций снова доступна в приложении "Дія" — теперь пользователи могут быстро и удобно подать документы, включая информацию об уплате военного сбора.

Напомним, с 1 апреля на портале государственных услуг временно была приостановлена возможность подачи налоговых деклараций. Перерыв вызвал обновления форм отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Теперь ФЛП в Украине впервые отчитывается по новой форме налоговой декларации, которая включает расчет уплаты военного сбора. Новые правила подачи отчетности вступили в силу с 1 апреля.

Что такое налоговая декларация

Налоговая декларация — это документ, который налогоплательщик (в том числе обособленное подразделение) представляет в контролирующие органы в определенные законом сроки. В декларации указываются начисленные и/или уплаченные налоги, объемы сделок или доходы. Она также может содержать информацию о освобождаемых от налогообложения доходах или о суммах налогов, начисленных или уплаченных в пользу физических лиц, а также единого социального взноса.

Кто должен подавать налоговую декларацию:

физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности (кроме работающих на упрощенной системе налогообложения);

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

иностранцы, которые по итогам года стали резидентами Украины — должны задекларировать как доходы с Украины, так и из-за рубежа;

граждане Украины, которые выезжают на постоянное проживание за границу — не позднее 60 дней до отъезда.

Что происходит после подачи декларации? Контролирующий орган должен в течение 30 календарных дней проверить правильность налоговых обязательств и факт уплаты налога. После этого плательщик получает справку об отсутствии задолженности.