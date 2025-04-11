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Мобілізованим ФОПам хочуть збільшити термін подання заяви на звільнення від сплати податків

військові ЗСУ
ДПС пропонує впровадити зміни для мобілізованих ФОП. / Генштаб ЗСУ

Мобілізовані ФОПи, які не подали заяву до податкової, продовжують щомісяця отримувати податкові нарахування. І нерідко стають боржниками. ДПС пропонує для цієї категорії підприємців збільшити до 180 днів термін подання після демобілізації заяви на звільнення від сплати податків.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків має бути збільшений. Це моя принципова позиція", — заявив чиновник.

Він пояснив, згідно із діючим законодавством, мобілізовані ФОП звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов на службу в ЗСУ. На це відводиться лише 10 днів. Але вкластися в такі строки вкрай важко.

"ДПС пропонує збільшити цей термін до 180 днів. Цього часу має бути достатньо, щоб наші захисники після демобілізації — особливо якщо потрібне лікування — змогли без зайвого стресу й поспіху зібрати та подати всі необхідні документи", — зазначив Кравченко.

Крім того, в ДПС пропонують чітко передбачити наступне:

  • авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію про мобілізацію, до місяця демобілізації
  • податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані
  • якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов’язки у визначені терміни чи не подав заяву – він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану.

Разом з тим, податкові зобов’язання за період служби нараховуються в повному обсязі, якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення. Це суттєво покращать умови для мобілізованих ФОП. Податкова опрацьовує пропозиції разом із Мінфіном.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що понад 3 тисячі мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін дуже важко.

Автор:
Тетяна Ковальчук
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