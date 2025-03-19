ФОПи з інвалідністю отримають компенсацію на облаштування робочих місць: деталі програми

З 18 березня ФОП та самозайняті особи з інвалідністю матимуть можливість отримати відшкодування від держави за витрати на облаштування робочих місць.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Тепер отримати компенсацію за обладнання свого робочого місця спеціальними меблями, пристроями, придбання допоміжного устаткування, наприклад, підйомника чи пандуса, зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, чи люди, які планують відкрити свій бізнес.

"Сподіваємось, що програма допоможе ще більшій кількості людей облаштувати інклюзивний робочий простір. За час роботи ця програма вже стала підтримкою для більш як півтори тисячі роботодавців", — повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Також роботодавці можуть отримати відшкодування за обладнання робочих місць для ветеранів з інвалідністю, які повертаються до роботи.

Раніше така підтримка надавалася лише при наймі нових працівників. Якщо ветеран з пораненням повертався на своє робоче місце, роботодавцеві їх не виплачували, адже це не вважалося новим працевлаштуванням.

Яка сума компенсації:

до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;

до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна онлайн на порталі "Дія" або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Що для цього потрібно:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП; заповнити заяву:

вказати дані про людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та документ, який підтверджує інвалідність співробітника/ФОП/самозайнятої особи;

вказати IBAN свого рахунку;

підписати заяву КЕПом.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок заявника.

В Мінекономіки нагадали, що програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю Уряд запровадив в серпні 2023 року.

Держава інвестує в інклюзивне працевлаштування

З початку 2025 року роботодавці отримали за програмою 34 млн грн компенсації за облаштування 448 робочих місць для людей з інвалідністю. У 2024 році програмою скористались понад 1500 підприємців, які облаштували майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн грн.

Програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося про те, що 4500 громадян України отримали ваучер на безоплатне навчання від Міністерства економіки та служби зайнятості, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.