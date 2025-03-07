4500 українців отримали ваучер на безоплатне навчання: які професії популярні

З початку 2025 року вже 4500 громадян України отримали ваучер на безоплатне навчання від Міністерства економіки та служби зайнятості, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Про це повідомляє урядовий портал.

Ваучери стають важливим інструментом для здобуття актуальних навичок, відкриття нових кар’єрних перспектив та забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці.

Хто отримав ваучери?

Серед категорій отримувачів понад 3400 — людей віком 45 і старше років, понад 630 — внутрішньо переміщених осіб, понад 250 — людей з інвалідністю та понад 130 учасників бойових дій.

Найбільше ваучерів отримали на Дніпропетровщині, Хмельниччині та на Львівщині. Найпопулярніші професії та спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, — медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Вимоги до претендентів

Ваучер можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні і не навчались за рахунок Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема, ваучер доступний для:

українців віком 45+ з мінімум 15-річним офіційним трудовим стажем;

учасників бойових дій, які звернулися протягом 3 років після демобілізації;

осіб з інвалідністю та статусом ВПО;

звільнених з військової служби за станом здоров’я чи через скорочення штату;

колишніх військовополонених;

громадян, які отримали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Як зазначають у службі зайнятості, максимальний розмір ваучера складає 30 280 грн. Якщо вартість навчання або перенавчання більше — різниця сплачується претендентом самостійно.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією з 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України.

Як подати заявку?

Подати заявку можна онлайн на сайті Державної служби зайнятості. Потрібно заповнити форму, розповісти про себе, наявну та бажану освіту, категорію та регіон навчання тощо. Потім вона буде опрацьована та експерт служби зайнятості зв’яжеться з Вами та розповість про подальші дії. Також заповнити заяву можна особисто у найближчому центрі зайнятості. Опрацювання послуги триває до трьох робочих днів.

Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проекту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.