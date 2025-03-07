4500 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение: какие профессии популярны

С начала 2025 года уже 4500 граждан Украины получили ваучер на безвозмездное обучение от Министерства экономики и службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.

Об этом сообщает правительственный портал.

Ваучеры становятся важным инструментом для получения актуальных навыков, открытия новых карьерных перспектив и обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.

Кто получил ваучеры?

Среди категорий получателей более 3400 человек в возрасте 45 и старше лет, более 630 — внутренне перемещенных лиц, более 250 — людей с инвалидностью и более 130 участников боевых действий.

Больше ваучеров получили на Днепропетровщине, Хмельнитчине и Львовщине. Самые популярные профессии и специальности, которые украинцы выбирали по ваучерам, — медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.

Требования к соискателям

Ваучер могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за счет Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет. В частности, ваучер доступен для:

украинцев в возрасте 45+ с минимум 15-летним официальным трудовым стажем;

участников боевых действий, обратившихся в течение 3 лет после демобилизации;

лиц с инвалидностью и статусом ВПЛ;

уволенных с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;

бывших военнопленных;

граждан, получивших ранения или увечья во время военного положения в Украине.

Как отмечают в службе занятости, максимальный размер ваучера составляет 30280 грн. Если стоимость обучения или переучивания больше, разница оплачивается претендентом самостоятельно.

Ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины.

Как подать заявку?

Подать заявку можно онлайн на сайте Государственной службы занятости. Нужно заполнить форму, рассказать о себе, имеющемся и желаемом образовании, категории и регионе обучения. Затем она будет проработана и эксперт службы занятости свяжется с Вами и расскажет о дальнейших действиях. Также заполнить заявление можно лично в ближайшем центре занятости. Обработка услуги длится до трех рабочих дней.

Напомним, первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.