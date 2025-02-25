Перші роботодавці долучилися до програми навчання жінок "чоловічим" професіям

Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проекту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення курсів. Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.

"Програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема, в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт. А також на підтримку конкурентоспроможності жінок на ринку праці… Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися», — наголосила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Перші запити вже зробили чотири роботодавці з Полтавської області, а саме: "Володар-С", "Мухін Агро", "Діброва" та ТОВ "Каплинцівське". Вони звернулися із заявами на навчання п’яти жінок за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва". Навчання претенденток проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.

Навчання жінок "чоловічим" професіям

У листопаді 2024 року Уряд запустив проект з навчання за державний кошт жінок професіям, в яких традиційно домінували чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.

Серед професій, які жінки зможуть опанувати:

водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;

операторка верстатів з програмним керуванням;

фрезерувальниця; майстерка з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.

Щоб замовити навчання, роботодавець має звернутись до центру зайнятості. Фахівчиня зможе обрати заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією.

Центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні - 30 280 грн), в разі якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

Нагадаємо, з початку 2025 року понад 3300 українців скористалися можливістю отримати ваучер на навчання від Служби зайнятості. Це дозволяє їм опанувати нову професію, підвищити кваліфікацію або адаптуватися до змін на ринку праці.