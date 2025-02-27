Президент підписав закон про забезпечення права осіб з інвалідністю на працю

Президент України підписав закон №5344-д, ухвалений Верховною Радою 15 січня 2025 року, який передбачає створення рівних можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до європейських стандартів.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Документ імплементує положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та покликаний забезпечити доступність робочих місць, фінансову підтримку підприємств та створення інклюзивного середовища.

Ключові зміни, передбачені законом

Розумне пристосування. Роботодавці отримають можливість адаптувати робочі місця для осіб з інвалідністю. Це включає:

коригування графіка роботи;

забезпечення спеціального обладнання та технічних засобів;

облаштування безбар’єрного доступу до робочих місць.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю покриватиме витрати на такі заходи або надаватиме дотації для їх реалізації.

Запровадження фінансової підтримки. У рамках реформи передбачається створення державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який акумулюватиме внески роботодавців. Кошти фонду будуть спрямовуватися на:

активні програми зайнятості;

підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю;

надання соціальних послуг (персонального асистента, переклад жестовою мовою тощо).

Розширення можливостей для підприємств. Раніше фінансову підтримку могли отримувати лише підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю. Тепер на неї можуть претендувати й звичайні підприємства, якщо вони наймають визначену у законі кількість осіб з інвалідністю.

Новий підхід до сплати внесків. Замість адміністративних штрафів за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю запроваджується сплата внеску на підтримку їхньої зайнятості.

Внесок буде нижчим за розміром, ніж штрафи, які стягувалися раніше;

Його сплата стане обов’язковою для всіх роботодавців – як приватного, так і державного сектору.

Державні стандарти для облаштування робочих місць. Закон передбачає розробку державних стандартів щодо пристосування робочого місця для людей із різними формами втрати функціоналу. Це забезпечить єдині вимоги до роботодавців незалежно від форми власності підприємства.

Зазначається, що в умовах дефіциту кадрів, особливо у виробничій сфері, який загострився через війну та міграцію, інтеграція людей з інвалідністю в економіку країни стане важливим фактором стабілізації ринку праці.

Окрім економічного ефекту, цей закон сприятиме соціальній інтеграції осіб з інвалідністю, підвищенню їхньої економічної незалежності та добробуту.

Закон набуде чинності після офіційного опублікування, а уряд повинен розробити необхідні підзаконні акти для його реалізації.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада України ухвалила ще 15 січня.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович наголосила, що ухвалений законопроєкт значно наближає умови працевлаштування осіб з інвалідністю до європейських стандартів.

Для порівняння вона навела приклад, що у Європі понад 50% людей з інвалідністю мають роботу, тоді як в Україні ця цифра становить лише близько 16%.