Електронний кабінет осіб з інвалідністю вдосконалили: що змінилося

Мінсоцполітики представило новий, удосконалений Електронний кабінет осіб з інвалідністю з полегшеним доступом та покращеним інтерфейсом.

Про це інформує Урядовий портал.

Основні зміни

Серед головних змін:

доступність – удосконалена підтримка людей із порушенням зору, зокрема через інтеграцію екранних читачів, та розширені налаштування контрастності;

оновлено дизайн– інтерфейс став більш інтуїтивно зрозумілим та сучасним;

зручна навігація – спрощена структура для ще більш комфортного користування;

покращена адаптивність – коректніша робота на мобільних пристроях.

В електронному кабінеті можна подати заявку на забезпечення засобом реабілітації (або виплату компенсації) чи його заміну за необхідності.

Також через сервіс можна подати заявку на ремонт засобу реабілітації або оновити раніше подані документи.

Підтримка осіб з інвалідністю

Нагадаємо, нещодавно уряд розширив доступ українців до програми компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Тепер право на отримання державної компенсації матимуть також самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.

Додамо, Мінсоцполітики впроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал", яка передбачає мультидисциплінарну оцінку статусу інвалідності. Серед нововведень — надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримка під час реабілітації.

Зауважимо, Київ у 2025 році частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників і захисниць.