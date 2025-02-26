Электронный кабинет лиц с инвалидностью усовершенствовали: что изменилось

Минсоцполитики представило новый, усовершенствованный электронный кабинет лиц с инвалидностью с облегченным доступом и улучшенным интерфейсом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Основные изменения

Среди главных изменений:

доступность – усовершенствованная поддержка людей с нарушением зрения, в частности через интеграцию экранных читателей, и расширенные настройки контрастности;

обновленный дизайн – интерфейс стал более интуитивно понятным и современным;

удобная навигация – упрощенная структура для еще более комфортного использования;

улучшенная адаптивность – более корректная работа на мобильных устройствах.

В электронном кабинете можно подать заявку на обеспечение средством реабилитации (или выплату компенсации) или замену при необходимости.

Также через сервис можно подать заявку на ремонт реабилитации или обновить ранее представленные документы.

Поддержка лиц с инвалидностью

Напомним, недавно правительство расширило доступ украинцев к программе компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь право на получение государственной компенсации будут также самозанятые лица и физические лица-предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.

Минсоцполитики внедряет новую систему социального страхования "еПотенциал", которая предусматривает мультидисциплинарную оценку статуса инвалидности. Среди нововведений — предоставление удлиненного оплачиваемого лечения более года и поддержка во время реабилитации.

Отметим, Киев в 2025 году будет частично компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц.