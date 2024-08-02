Уважение, равенство и помощь: как правильно общаться с людьми, имеющими инвалидность

Люди с инвалидностью пользуются такими же услугами, как люди без нее. Люди с инвалидностью требуют уважения и понимания, как и любой человек. В Украине постепенно создается инклюзивная среда, где каждый человек имеет равные возможности и права. В этом направлении еще много работы, но этот путь украинское общество должно преодолеть, чтобы создать безбарьерную среду, в которой каждому человеку будет комфортно.

Delo.ua рассказывает, как нужно взаимодействовать с людьми, имеющими видимую и невидимую инвалидность, в спецпроекте "Моя безбарьерность", созданном при поддержке Ощадбанка и сообщества "Бизнес без барьеров" — компаний, объединенных вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров".

Собеседница delo.ua, методологиня проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша" Екатерина Тимакина отметила, что независимо от пережитого опыта человек с инвалидностью так же заслуживает уважения, равенства и того, чтобы к нему относились как к любому взрослому человеку. Поэтому первое и основное правило помощи и предоставления услуг таким людям – не пугаться, не паниковать и не унижать их из-за инвалидности.

Нужно понимать, что человек с инвалидностью (видимым или нет) – это такой же человек, как и любой другой, такой же член общества. Который, возможно, имеет даже больше стойкости и способности справляться с вызовами жизни, чем "обычные здоровые". Екатерина Тимакина методологиня проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша"

В ОО "Без барьеров" вместе с другими общественными организациями, правозащитниками, психологами, родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, украинскими и международными экспертами разработан "Справочник безбарьерности", где содержатся базовые правила нравственного взаимодействия с разными людьми.

Общество должно знать, как взаимодействовать с людьми, имеющими видимую или невидимую инвалидность, или уместно повышать голос, когда общаешься с человеком с нарушением слуха, и многие другие тонкости. В Украине уже почти 3 млн человек, имеющих разную степень инвалидности, и главное правило во взаимодействии с ними – иметь уважение.

"Главное во взаимодействии с человеком с инвалидностью – фокусироваться на нем самом, а не на его инвалидности. Если вы не знаете как обратиться или не уверены в своих действиях – просто спросите самого человека. Уточнять не стыдно, это наоборот является проявлением внимания и тактичности", – отметили представители ОО "Без барьеров".

Как правильно обращаться с людьми с инвалидностью

Кроме использования корректных слов важно знать, как действовать в различных ситуациях. Например, что делать, если кажется, что человек на колесном кресле нуждается в помощи в общественном месте, или целесообразно ли давать советы родителям ребенка с инвалидностью.

Основные положения:

Кресло колесное является частью личного пространства человека, обладающего инвалидностью. Его нельзя касаться или передвигать без разрешения. Это правило касается и костылей и других вспомогательных средств.

Главное во взаимодействии с человеком с инвалидностью – фокусироваться на самом человеке, а не на его инвалидности. Кресло колесное или другие вспомогательные средства не должны быть препятствием в общении.

Если вы видите рядом с человеком собаку-терапевта или собаку-поводыря, часто имеющую желтую ленту на ошейнике, помните, что эти собаки выполняют служебные обязанности. Их нельзя прикасаться, гладить или звать.

Важно понимать, что люди на колесном кресле не ездят, а ходят. Поэтому, когда вы предлагаете прогуляться, корректно сказать: "Давай пойдем погуляем" или "Пойдешь со мной гулять?"

На мероприятиях, когда делают общие фотографии, люди часто теряются и не знают, стоит ли приседать, становиться сзади или на коленях у человека на колесном кресле. Можно поставить рядом стул и присесть на него, можно позировать стоя. Лучше спросить у человека, как ему будет удобнее.

Если вы общаетесь с человеком, пользующимся услугами помощника-компаньона или переводчика жестового языка, обращайтесь непосредственно к этому человеку, а не к сопровождающему или помощнику.

По словам психотерапевта Ощадбанка Романа Крикуна, если инвалидность человека не просматривается, например, проблема с рукой, которую визуально незаметно, общение должно быть обычным, без акцентирования на этой проблеме.

Если человек не говорит о своей инвалидности, не стоит делать это ударение или пытаться помочь без его просьбы. Это может быть воспринято как намек на слабость и может вызвать раздражение. Человек имеет право самостоятельно решать свои проблемы, если он этого желает. Роман Крикун психотерапевт Ощадбанка

К слову, Роман Крикун является штатным психотерапевтом Ощад. Идея взять на постоянную работу человека с такой специальностью возникла у руководства банка во время полномасштабной войны, ведь тогда значительно обострилась потребность сотрудников финансового учреждения в получении профессиональной помощи по их ментальному здоровью. Роман проводит дистанционные и очные консультации, даже посещает областные подразделения Ощадбанка.

Как предложить помощь человеку с инвалидностью

Люди общаются друг с другом, но делают это по-разному: кто устно, кто другими способами. Самый простой способ общения с человеком с инвалидностью – просто спросить, например:

С какой стороны вам лучше уходить, чтобы вы могли слышать друг друга? Будет ли удобно человеку, если вы будете стоять рядом? Лучше ли найти стул и сесть напротив, если это человек на колесном кресле? Если это человек с нарушениями зрения, хочет ли он, чтобы вы сопровождали его под руку во время прогулки?

В ОО "Без барьеров" отметили: если вы видите, как человек на колесном кресле пытается преодолеть пандус или порог заведения, и вы хотите помочь, то прежде чем действовать, спросите, нужна ли помощь. Человек обязательно скажет, что и как следует делать. Следует помнить, что нельзя вмешиваться в пространство другого человека без его разрешения, особенно не зная особенностей средства передвижения.

Это же касается и ситуации с человеком, который пользуется костылями. Может показаться, что, открывая дверь, она испытывает трудности. Но эта дверь может быть для нее дополнительной опорой. Если вы внезапно откроете их с наилучшими намерениями, человек может потерять равновесие и упасть.

"Прежде всего следует помнить, что индивидуальный подход к каждому человеку является ключевым. Даже если человек имеет инвалидность, он все равно стремится быть воспринят как обычный. Люди с инвалидностью не хотят, чтобы их считали особенными. Они хотят нормальной, спокойной жизни. Важно не акцентировать внимание на их инвалидности и не задавать лишних вопросов", – рассказал психотерапевт Ощадбанка Роман Крикун.

Методология проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша" Екатерина Тимакина подчеркнула, что нельзя инвалидизировать клиента (делать что-то вместо него без его согласия). Если человек имеет инвалидность, то это не значит, что он не может сделать что-либо самостоятельно.

Если человек с инвалидностью не просит помощи, то не следует решать за него, что эта помощь нужна. То есть если человек в колесном кресле сам открывает себе дверь, то не надо бежать, останавливать его и кричать: "Давайте я вам помогу". Екатерина Тимакина методологиня проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша"

Еще одно правило – дайте время на высказывания. Если у человека затруднено произношение, это не значит, что нужно заканчивать за него предложение или "подгонять". Имейте терпение и уважение.

Психотерапевт Ощадбанка Роман Крикун добавил: если человек с инвалидностью не может объяснить свои потребности, важно не проявлять агрессию, а спокойно реагировать на ситуацию.

"Прислушайтесь к тому, что говорит человек, и пытайтесь понять его потребности. Если возникает ситуация, когда консультант или сотрудник случайно оскорбляет человека, важно, чтобы он извинился", — говорит Роман.

Как общаться с человеком с нарушениями или потерей слуха или речи

Правильное общение важно при оказании помощи любому человеку. Особенно это актуально для людей с инвалидностью, нарушениями зрения или слуха.

В ОО "Без барьеров" дали советы по общению с человеком с нарушением или потерей слуха или речи.

Важно не прятать лицо, не отвращаться, чтобы слова не теряли эмоциональную окраску и интонацию. К тому же собеседник может уметь читать по губам. В таком случае будьте готовы к просьбе артикулировать более четко. Внимание: не говорить громче, а именно более четко произносить слова.

Если ваш собеседник испытывает трудности с произношением, не торопитесь, дождитесь, пока он завершит мысль. Не пытайтесь говорить вместо него или исправлять.

Если вы не поняли что-либо в разговоре, не делайте вид, что все ясно. Не бойтесь переспросить или уточнить ответ.

Люди с инвалидностью стремятся быть восприняты как равные. Им нужно уважение и внимание, как и всем остальным клиентам или сотрудникам. Избегайте излишнего акцентирования на их инвалидности, старайтесь создать для них комфортную среду. Роман Крикун психотерапевт Ощадбанка

Как взаимодействовать с людьми с нарушением зрения

Человека с нарушениями зрения не стоит хватать за руку, пытаясь провести по улице, поскольку это нарушение его личного пространства. Помощь можно предложить и действовать только после согласия. Такой же принцип коммуникации с человеком, пользующимся колесным креслом.

Во взаимодействии с человеком с нарушением зрения следует уточнить, с какой стороны вам лучше стать, а дальше согнуть руку: слепой человек возьмет его выше локтя. Не пытайтесь тянуть человека на себе, идите спокойно и предупреждайте о препятствиях. Например, перед лестницей следует уточнить, куда они ведут – вниз или вверх. Если кто-нибудь присоединился во время прогулки, сообщите об этом.

Пять рекомендаций от ОО "Без барьеров", которые помогут построить корректное взаимодействие

В безбарьерном общении главное соблюдение принципа "прежде всего человек". То есть во фразах и изречениях надо сначала вспоминать человека, а уже потом его черты, если это вообще нужно.

Ставьте себя на место человека. Если вы не уверены в том, оскорбит слово или нет, не заденет выражение чувств – попробуйте поставить себя на место человека, к которому вы обращаетесь. Вам понравилось бы? Хотели бы вы, чтобы с вами так говорили? Не употребляйте маскировочные слова. Эвфемизмы, или маскирующие слова, употребляются, когда люди не знают корректной терминологии или пытаются проявить снисходительное отношение. Это может вызывать недоразумение, обидеть или ввести в заблуждение. "Люди дождя", "солнечные дети" – это эвфемизмы. А вот "люди с расстройством аутистического спектра", "дети с синдромом Дауна" – это корректная терминология.

Не говорите больше, чем есть. Следует контролировать употребление гипербол и оставаться максимально близкими к реальности. Между фразами "человек, пользующийся колесным креслом" и "человек, прикованный к тележке" есть незаурядная разница. На самом деле человек ни к чему не прикован, на нем нет оков, а колесное кресло – это лишь средство передвижения.

Избегайте излишней эмоциональной окраски. Высказывания типа "человек, страдающий психическим расстройством" некорректны. Существуют определенные виды психических расстройств, с которыми люди живут всю жизнь, но это не значит, что она превращается в сплошные мучения. Пациент может проходить терапию, в конце концов, он просто живет с таким диагнозом – так же, как и другие люди. Поэтому вместо "страдающего" следует говорить "имеет", "живет": "человек, имеющий инвалидность", "человек, живущий с расстройством аутистического спектра".

Заглядывайте в ”Словарь безбарьерности” и говорите правильно. Кресло колесное, а не тележка или инвалидная коляска. И, соответственно, человек, пользующийся колесным креслом, а не колясочник или колясочник.



Жестовой язык (так же, как, например, украинский язык), а не сурдоперевод или язык жестов. Язык жестов действительно все люди используют каждый день: когда что-то объясняют, задействуют в разговоре мимику, смеются, жестикулируют.

Человек с нарушением слуха или зрения, а не глухой или слепой. Человек с ограниченными возможностями или особыми потребностями тоже некорректные выражения.

Не следует употреблять слова "пороки", "недостатки", "дефекты" — они оскорбительны. Понятие "нарушение функции" просто констатирует, какую функцию человек может или не может выполнять.

В итоге Роман Крикун подчеркнул, что самое главное правило – относиться к людям с инвалидностью с уважением и пониманием, предлагать помощь только по их просьбе и не акцентировать внимание на инвалидности.

Советы по обращению с людьми с инвалидностью содержатся в учебном курсе "Инклюзивно приветливые", который является обязательным для работников Ощада.