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Как правильно общаться с людьми, имеющими инвалидность
Категория
Общество
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Уважение, равенство и помощь: как правильно общаться с людьми, имеющими инвалидность

Люди с инвалидностью пользуются такими же услугами, как люди без нее. Люди с инвалидностью требуют уважения и понимания, как и любой человек. В Украине постепенно создается инклюзивная среда, где каждый человек имеет равные возможности и права. В этом направлении еще много работы, но этот путь украинское общество должно преодолеть, чтобы создать безбарьерную среду, в которой каждому человеку будет комфортно.


Delo.ua рассказывает, как нужно взаимодействовать с людьми, имеющими видимую и невидимую инвалидность, в спецпроекте "Моя безбарьерность", созданном при поддержке Ощадбанка и сообщества "Бизнес без барьеров" — компаний, объединенных вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров".

Собеседница delo.ua, методологиня проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша" Екатерина Тимакина отметила, что независимо от пережитого опыта человек с инвалидностью так же заслуживает уважения, равенства и того, чтобы к нему относились как к любому взрослому человеку. Поэтому первое и основное правило помощи и предоставления услуг таким людям – не пугаться, не паниковать и не унижать их из-за инвалидности.

Нужно понимать, что человек с инвалидностью (видимым или нет) – это такой же человек, как и любой другой, такой же член общества. Который, возможно, имеет даже больше стойкости и способности справляться с вызовами жизни, чем "обычные здоровые".

Екатерина Тимакина
Екатерина Тимакина методологиня проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша"

В ОО "Без барьеров" вместе с другими общественными организациями, правозащитниками, психологами, родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, украинскими и международными экспертами разработан "Справочник безбарьерности", где содержатся базовые правила нравственного взаимодействия с разными людьми.

Общество должно знать, как взаимодействовать с людьми, имеющими видимую или невидимую инвалидность, или уместно повышать голос, когда общаешься с человеком с нарушением слуха, и многие другие тонкости. В Украине уже почти 3 млн человек, имеющих разную степень инвалидности, и главное правило во взаимодействии с ними – иметь уважение.

"Главное во взаимодействии с человеком с инвалидностью – фокусироваться на нем самом, а не на его инвалидности. Если вы не знаете как обратиться или не уверены в своих действиях – просто спросите самого человека. Уточнять не стыдно, это наоборот является проявлением внимания и тактичности", – отметили представители ОО "Без барьеров".

Как правильно обращаться с людьми с инвалидностью

Кроме использования корректных слов важно знать, как действовать в различных ситуациях. Например, что делать, если кажется, что человек на колесном кресле нуждается в помощи в общественном месте, или целесообразно ли давать советы родителям ребенка с инвалидностью.

Основные положения:

  • Кресло колесное является частью личного пространства человека, обладающего инвалидностью. Его нельзя касаться или передвигать без разрешения. Это правило касается и костылей и других вспомогательных средств.
  • Главное во взаимодействии с человеком с инвалидностью – фокусироваться на самом человеке, а не на его инвалидности. Кресло колесное или другие вспомогательные средства не должны быть препятствием в общении.
  • Если вы видите рядом с человеком собаку-терапевта или собаку-поводыря, часто имеющую желтую ленту на ошейнике, помните, что эти собаки выполняют служебные обязанности. Их нельзя прикасаться, гладить или звать.
  • Важно понимать, что люди на колесном кресле не ездят, а ходят. Поэтому, когда вы предлагаете прогуляться, корректно сказать: "Давай пойдем погуляем" или "Пойдешь со мной гулять?"
  • На мероприятиях, когда делают общие фотографии, люди часто теряются и не знают, стоит ли приседать, становиться сзади или на коленях у человека на колесном кресле. Можно поставить рядом стул и присесть на него, можно позировать стоя. Лучше спросить у человека, как ему будет удобнее.
  • Если вы общаетесь с человеком, пользующимся услугами помощника-компаньона или переводчика жестового языка, обращайтесь непосредственно к этому человеку, а не к сопровождающему или помощнику.

По словам психотерапевта Ощадбанка Романа Крикуна, если инвалидность человека не просматривается, например, проблема с рукой, которую визуально незаметно, общение должно быть обычным, без акцентирования на этой проблеме.

Если человек не говорит о своей инвалидности, не стоит делать это ударение или пытаться помочь без его просьбы. Это может быть воспринято как намек на слабость и может вызвать раздражение. Человек имеет право самостоятельно решать свои проблемы, если он этого желает.

Роман Крикун
Роман Крикун психотерапевт Ощадбанка

К слову, Роман Крикун является штатным психотерапевтом Ощад. Идея взять на постоянную работу человека с такой специальностью возникла у руководства банка во время полномасштабной войны, ведь тогда значительно обострилась потребность сотрудников финансового учреждения в получении профессиональной помощи по их ментальному здоровью. Роман проводит дистанционные и очные консультации, даже посещает областные подразделения Ощадбанка.

Как предложить помощь человеку с инвалидностью

Люди общаются друг с другом, но делают это по-разному: кто устно, кто другими способами. Самый простой способ общения с человеком с инвалидностью – просто спросить, например:

  1. С какой стороны вам лучше уходить, чтобы вы могли слышать друг друга?
  2. Будет ли удобно человеку, если вы будете стоять рядом? Лучше ли найти стул и сесть напротив, если это человек на колесном кресле?
  3. Если это человек с нарушениями зрения, хочет ли он, чтобы вы сопровождали его под руку во время прогулки?

В ОО "Без барьеров" отметили: если вы видите, как человек на колесном кресле пытается преодолеть пандус или порог заведения, и вы хотите помочь, то прежде чем действовать, спросите, нужна ли помощь. Человек обязательно скажет, что и как следует делать. Следует помнить, что нельзя вмешиваться в пространство другого человека без его разрешения, особенно не зная особенностей средства передвижения.

Это же касается и ситуации с человеком, который пользуется костылями. Может показаться, что, открывая дверь, она испытывает трудности. Но эта дверь может быть для нее дополнительной опорой. Если вы внезапно откроете их с наилучшими намерениями, человек может потерять равновесие и упасть.

"Прежде всего следует помнить, что индивидуальный подход к каждому человеку является ключевым. Даже если человек имеет инвалидность, он все равно стремится быть воспринят как обычный. Люди с инвалидностью не хотят, чтобы их считали особенными. Они хотят нормальной, спокойной жизни. Важно не акцентировать внимание на их инвалидности и не задавать лишних вопросов", – рассказал психотерапевт Ощадбанка Роман Крикун.

Методология проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша" Екатерина Тимакина подчеркнула, что нельзя инвалидизировать клиента (делать что-то вместо него без его согласия). Если человек имеет инвалидность, то это не значит, что он не может сделать что-либо самостоятельно.

Если человек с инвалидностью не просит помощи, то не следует решать за него, что эта помощь нужна. То есть если человек в колесном кресле сам открывает себе дверь, то не надо бежать, останавливать его и кричать: "Давайте я вам помогу".

Екатерина Тимакина
Екатерина Тимакина методологиня проекта "Проводники перемен" от "Фонда Маша"

Еще одно правило – дайте время на высказывания. Если у человека затруднено произношение, это не значит, что нужно заканчивать за него предложение или "подгонять". Имейте терпение и уважение.

Психотерапевт Ощадбанка Роман Крикун добавил: если человек с инвалидностью не может объяснить свои потребности, важно не проявлять агрессию, а спокойно реагировать на ситуацию.

"Прислушайтесь к тому, что говорит человек, и пытайтесь понять его потребности. Если возникает ситуация, когда консультант или сотрудник случайно оскорбляет человека, важно, чтобы он извинился", — говорит Роман.

Как общаться с человеком с нарушениями или потерей слуха или речи

Правильное общение важно при оказании помощи любому человеку. Особенно это актуально для людей с инвалидностью, нарушениями зрения или слуха.

В ОО "Без барьеров" дали советы по общению с человеком с нарушением или потерей слуха или речи.

  • Важно не прятать лицо, не отвращаться, чтобы слова не теряли эмоциональную окраску и интонацию. К тому же собеседник может уметь читать по губам. В таком случае будьте готовы к просьбе артикулировать более четко. Внимание: не говорить громче, а именно более четко произносить слова.
  • Если ваш собеседник испытывает трудности с произношением, не торопитесь, дождитесь, пока он завершит мысль. Не пытайтесь говорить вместо него или исправлять.
  • Если вы не поняли что-либо в разговоре, не делайте вид, что все ясно. Не бойтесь переспросить или уточнить ответ.

Люди с инвалидностью стремятся быть восприняты как равные. Им нужно уважение и внимание, как и всем остальным клиентам или сотрудникам. Избегайте излишнего акцентирования на их инвалидности, старайтесь создать для них комфортную среду.

Роман Крикун
Роман Крикун психотерапевт Ощадбанка

Как взаимодействовать с людьми с нарушением зрения

Человека с нарушениями зрения не стоит хватать за руку, пытаясь провести по улице, поскольку это нарушение его личного пространства. Помощь можно предложить и действовать только после согласия. Такой же принцип коммуникации с человеком, пользующимся колесным креслом.

Во взаимодействии с человеком с нарушением зрения следует уточнить, с какой стороны вам лучше стать, а дальше согнуть руку: слепой человек возьмет его выше локтя. Не пытайтесь тянуть человека на себе, идите спокойно и предупреждайте о препятствиях. Например, перед лестницей следует уточнить, куда они ведут – вниз или вверх. Если кто-нибудь присоединился во время прогулки, сообщите об этом.

Пять рекомендаций от ОО "Без барьеров", которые помогут построить корректное взаимодействие

В безбарьерном общении главное соблюдение принципа "прежде всего человек". То есть во фразах и изречениях надо сначала вспоминать человека, а уже потом его черты, если это вообще нужно.

  1. Ставьте себя на место человека. Если вы не уверены в том, оскорбит слово или нет, не заденет выражение чувств – попробуйте поставить себя на место человека, к которому вы обращаетесь. Вам понравилось бы? Хотели бы вы, чтобы с вами так говорили?
  2. Не употребляйте маскировочные слова. Эвфемизмы, или маскирующие слова, употребляются, когда люди не знают корректной терминологии или пытаются проявить снисходительное отношение. Это может вызывать недоразумение, обидеть или ввести в заблуждение. "Люди дождя", "солнечные дети" – это эвфемизмы. А вот "люди с расстройством аутистического спектра", "дети с синдромом Дауна" – это корректная терминология.
  3. Не говорите больше, чем есть. Следует контролировать употребление гипербол и оставаться максимально близкими к реальности. Между фразами "человек, пользующийся колесным креслом" и "человек, прикованный к тележке" есть незаурядная разница. На самом деле человек ни к чему не прикован, на нем нет оков, а колесное кресло – это лишь средство передвижения.
  4. Избегайте излишней эмоциональной окраски. Высказывания типа "человек, страдающий психическим расстройством" некорректны. Существуют определенные виды психических расстройств, с которыми люди живут всю жизнь, но это не значит, что она превращается в сплошные мучения. Пациент может проходить терапию, в конце концов, он просто живет с таким диагнозом – так же, как и другие люди. Поэтому вместо "страдающего" следует говорить "имеет", "живет": "человек, имеющий инвалидность", "человек, живущий с расстройством аутистического спектра".
  5. Заглядывайте в ”Словарь безбарьерности” и говорите правильно. Кресло колесное, а не тележка или инвалидная коляска. И, соответственно, человек, пользующийся колесным креслом, а не колясочник или колясочник.

Жестовой язык (так же, как, например, украинский язык), а не сурдоперевод или язык жестов. Язык жестов действительно все люди используют каждый день: когда что-то объясняют, задействуют в разговоре мимику, смеются, жестикулируют.

Человек с нарушением слуха или зрения, а не глухой или слепой. Человек с ограниченными возможностями или особыми потребностями тоже некорректные выражения.

Не следует употреблять слова "пороки", "недостатки", "дефекты" — они оскорбительны. Понятие "нарушение функции" просто констатирует, какую функцию человек может или не может выполнять.

В итоге Роман Крикун подчеркнул, что самое главное правило – относиться к людям с инвалидностью с уважением и пониманием, предлагать помощь только по их просьбе и не акцентировать внимание на инвалидности.

Советы по обращению с людьми с инвалидностью содержатся в учебном курсе "Инклюзивно приветливые", который является обязательным для работников Ощада.

Безбарьерность – один из ключевых элементов корпоративного ДНК нашего банка, и мы стремимся к тому, чтобы Ощадбанк постепенно превращался в образцовое для других бизнесов учреждение в смысле применения лучших практик в сфере инклюзивности. Наши учебные программы по теме безбарьерности работают на достижение этой цели.

Леонид Зябрев
Леонид Зябрев советник Ощадбанка