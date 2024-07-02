Физическая доступность для всех: как крупные бизнесы внедряют безбарьерность

Из-за российской военной агрессии в Украине растет количество людей с инвалидностью. Все они являются клиентами и сотрудниками разных компаний, поэтому для них нужно создавать безбарьерную среду. Это позволит им полноценно пользоваться услугами, работать, участвовать в экономической и социальной жизни.

Delo.ua рассказывает об инициативах социально ответственного бизнеса, активно работающего над созданием безбарьерной среды в Украине, в спецпроекте "Моя безбарьерность", созданном при поддержке Ощадбанка - участника сообщества ответственных компаний "Бизнес без барьеров", объединенных вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров".

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Укрзализныця планирует реализовать 128 проектов безбарьерности

Директор департамента социальной политики Укрзализныци (УЗ) Ольга Безпалько на форуме "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности" рассказала, что компания активно разрабатывает и внедряет многочисленные программы, направленные на преодоление барьеров. В прошлом году УЗ начала работу над внедрением безбарьерности и инклюзии, и за 6-7 месяцев удалось разработать 128 проектов, из которых 28 являются стратегическими. Одним из них является поднятие платформ до уровня поездов.

"Мы планируем постепенно поднимать платформы на всех вокзалах Украины, начиная с самых больших. Вскоре состоится историческое событие: начнется проектирование инклюзивных решений на Львовском вокзале, что будет включать установку лифтов на каждом перроне", — отметила представительница компании.

Так, с 2025 года планируется установка первых лифтов и поднятие платформ. Кроме того, разрабатывается проект инклюзивных вагонов. Это масштабная работа, которая находится на стадии проектирования.

В 2025 году УЗ установит первые лифты на вокзалах. Фото: пресс-служба УЗ

Среди других проектов, которые в компании называют разумными приспособлениями, была снижена высота окон касс для людей, передвигающихся на колесных креслах. Переустроены некоторые уборные, чтобы они соответствовали критериям доступности . Кроме того, на определенных вокзалах установлены планшеты для людей с нарушениями слуха.

"Пилотный проект показал, что эти решения работают эффективно", – добавила представительница компании.

Ольга Безпалько выразила надежду, что "Укрзализныця" сможет реализовать все 128 проектов.

В то же время, на форуме "Моя безбарьерность" член правления Укрзализныци и глава пассажирского направления Александр Перцовский рассказал, что компания работает над получением необходимых разрешений для начала процесса обустройства Киевского вокзала в соответствии со стандартами безбарьерности. В УЗ уверены, что смогут урегулировать все законодательные и регуляторные вопросы, чтобы сделать вокзал доступным для ветеранов, людей с инвалидностью и всех, кто в этом нуждается.

В УЗ планируется реализовать 128 проектов безбарьерности. Фото: пресс-служба УЗ

Компания также предоставила рекомендации бизнесам не бояться консультироваться с экспертами и проводить исследования по безбарьерности. Именно так поступила УЗ, пригласив экспертов для определения необходимых шагов, чтобы сделать свои здания и сервисы доступными. По словам представителя Укрзализныци, некоторые изменения можно осуществить за несколько недель.

Новая почта – масштабирование и расширение безбарьерных решений

С 2014 года Новая почта обустраивает отделения элементами доступности: пандусами и специальными лифтами для людей с инвалидностью и других представителей маломобильных групп людей. В настоящее время 95% национальной сети отделений, где это необходимо, уже обустроено подобным образом. В планах на ближайший год – масштабирование и расширение решений по безбарьерности во всех точках сервиса. В компании стремятся сделать просторы доступными для всех групп людей, включая мам с детьми, воинов на протезах, людей постарше, с нарушениями зрения и слуха.

С 2014 года Новая почта обустраивает отделение элементами доступности. Фото: пресс-служба компании

Директор по управлению репутацией и маркетингу Новой почты Елена Плахова подчеркнула, что одним из последствий войны является увеличение количества людей с инвалидностью. Эти люди как клиенты Новой почты, так и ее работники. Новая почта поддерживает Глобальные цели устойчивого развития, в частности, цель №10 – уменьшение неравенства. Компания обеспечивает доступность отделений и почтоматов, адаптацию цифровых сервисов, а также трудоустройство людей с инвалидностью.

Кроме того, Новая почта сотрудничает с ОО "Безбарьерность" и Национальной ассамблеей людей с инвалидностью Украины, помогающих в адаптации отделений для всех групп клиентов. Вместе удалось разработать стандарты доступности для отделений и почтоматов. Как результат – в июле откроется первое безбарьерное отделение, доступное всем, включая людей с инвалидностью, с нарушениями зрения, слуха и т.д. Также постепенно происходит переоборудование отделений с наибольшим потоком клиентов.

"Мы планируем сделать все почтоматы доступными для людей на колесных креслах и с протезами. Особое внимание уделяем обучению сотрудников корректной коммуникации и взаимодействию с разными группами клиентов. Вместе с ОО "Безбарьерность" проводим практические тренинги для работников, вводим стандарты обслуживания людей с инвалидностью ", – отметили в компании.

По состоянию на конец 2023 года в компании насчитывалось 32 000 сотрудников. В частности, среди них:

людей с инвалидностью – 1001 человек (3% от общего количества);

женщин – 8369 (26%);

людей старше 50 лет – 2887 (9%);

родителей детей до 6 лет (включительно) – 4266 (13%);

молодых людей до 23 лет, для которых это первая работа – 11 729 (37%).

Ощадбанк почти десять лет системно внедряет собственную стратегию инклюзивности

Еще в 2014 году один из крупнейших государственных банков – Ощадбанк создал первые инклюзивные отделения, единственные учреждения в Украине и Восточной Европе. Сегодня Ощад имеет инклюзивные отделения по собственному проекту, значительно превосходящие действующие нормативы инклюзии. В Ощадбанке их называют суперинклюзивными. В них люди с инвалидностью имеют доступ к полному спектру банковских услуг.

В конце прошлого года Ощад положил начало специальной программе "Моя безбарьерность", чтобы масштабировать доступность услуг для миллионов украинцев с инвалидностью и ветеранов. С началом полномасштабной войны Ощад существенно изменил подход к доступности своих услуг, в частности значительно повысил удобство обслуживания в отделениях.

Ощадбанк имеет инклюзивные отделения по собственному проекту. Фото: пресс-служба Ощадбанка

В общей сложности Ощадбанк имеет крупнейшую сеть отделений в Украине – 1200, из которых 53% соответствуют государственным строительным нормам инклюзивности. Они оборудованы пандусами, тактильной плиткой, кнопками вызова менеджера. Отдельно в сети Ощада есть 23 инклюзивных отделения (было 25, однако два из них сейчас находятся на временно оккупированной территории), разработанные по собственному проекту. Инклюзивное отделение дополнительно оборудовано заниженными кассами, специализированными санузлами, банкоматами и терминалами с тактильными маркерами и разъемами для наушников для людей с нарушениями зрения.

"Мы имеем в планах установить в этом году еще 580 банкоматов с голосовым сопровождением для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли самостоятельно снимать средства. Ощад - единственный банк, кто предлагает такое решение. Также запланировано увеличение количества именно инклюзивных отделений с заниженными кассами и специализированными уборными. Мы стремимся запустить еще 50 таких точек, кроме этого активно работаем над тем, чтобы 100% сети соответствовали государственным нормам инклюзивности до конца года. Для полноценного предоставления именно финансовых услуг. Также создана отдельная сервисная модель обслуживания "Моя безбарьерность", в рамках которой сотрудники прошли специализированный курс обучения, включающий даже базовую медицинскую подготовку и остается социально ответственным банком. Стратегия безбарьерности является частью нашей философии", – комментирует заместитель директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Татьяна Дубова.

Кроме этого, Ощад имеет пять мобильных подразделений на базе автофургонов, которые предоставляют банковские услуги в тех населенных пунктах, где не работает ни один другой банк. Благодаря таким мобильным отделениям возможность банковского обслуживания получили жители территорий вблизи линии фронта или границы с государством-агрессором. Там можно получить стандартный перечень банковских услуг: открыть текущий счет, оформить депозит, перевыпустить платежную карту, осуществить денежный перевод, получить социальную помощь.

Ощадбанк, опираясь на собственный опыт, исследования и лучшие мировые практики, воплощает в себя объекты безбарьерности, которые охватывают три основных направления: физическую доступность, коммуникационную безбарьерность (подготовку персонала) и развитие цифровых сервисов с учетом потребностей людей с инвалидностью. В компании призывают другие крупные организации приобщаться к развитию безбарьерности в Украине.

Корпорация АТБ дает возможность всем категориям граждан реализовать себя профессионально

В корпорации АТБ введение безбарьерности происходит в соответствии с государственными стандартами. Инициативы безбарьерности в корпорации занимаются HR-отдел и специалисты, перед которыми стоят соответствующие задачи.

"У нас есть магазины, оборудованные пандусами, часть магазинов оборудована подъемниками, где это нужно. Стоит отметить, что пандусы являются основным элементом безбарьерности, который давно внедряют социально ответственные бизнесы. Также в разработке полностью безбарьерный магазин, но пока рано его анонсировать", – говорят в компании.

АТБ-маркет, как и десятки других крупных бизнесов, является членом сообщества "Бизнес без барьеров", объединившегося вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров", направленной на создание равных возможностей для всех людей.

Архитектура, инфраструктура, услуги и прочее: что должно измениться

СЕО архитектурного бюро Archimatika Дмитрий Васильев отметил в интервью delo.ua растущее значение безбарьерности в новом строительстве. По его словам, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) тщательно контролирует соблюдение строительных норм и стандартов, чтобы все новые объекты еще на этапе проектирования отвечали требованиям безбарьерности. Это способствует избежанию потребности в дальнейших модификациях и не требует дополнительных ресурсов.

В Ощадбанке призывают другие крупные организации приобщаться к развитию безбарьерности в Украине. Фото: Delo.ua

Кроме того, каждый объект должен иметь укрытие, отвечающее требованиям взрывной волны, с утолщенными стенами и перекрытиями. Укрытия должны быть доступны для маломобильных групп, что повышает себестоимость объекта. Если раньше подвалы использовались для технических целей, то теперь коммуникации следует переносить в отдельные помещения, поскольку прокладка сетей под потолком укрытий запрещена.

Марко Савицкий, архитектор и основатель архитектурного бюро Savytskyy, на форуме "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности" подчеркнул, что инклюзивность становится важной составляющей современной архитектурной эстетики. В частности, универсальный дизайн современной архитектуры делает планировку комфортной и доступной для всех.

Оба эксперта подчеркнули, что безбарьерность и инклюзивность являются необходимостью для экономического и социального развития городов и общин.