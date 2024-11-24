У Києві захисникам і захисницям з інвалідністю частково відшкодують переобладнання авто

Київ у 2025 році частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників і захисниць. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує офіційний портал столиці.

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Зазначається, що ці зміни були внесені до міської цільової програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки".

Дана ініціатива направлена на створення умов для комфортного життя людям з інвалідністю та надання їм можливість бути мобільними та самостійними.

Загалом у 2025 році планується охопити 100 людей з інвалідністю І та ІІ групи серед киян захисників і захисниць. Для цього в міському бюджеті передбачено 10 мільйонів гривень.

Хонда також нагадала, що Київ вже протягом року надає компенсацію в розмірі майже 500 тисяч гривень за придбання автомобіля цій категорії киян.

Що відомо про програму

Міську цільову програму "Захисник Києва" було ухвалено в 2022 році, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні 2023 року Київрада затвердила нову програму "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки". Програма передбачає надання комплексної допомоги мешканцям Києва, які боронять Україну, а також їхнім родинам та сім'ям загиблих військових.

Загалом програма забезпечує всебічну підтримку захисників у процесі реабілітації та адаптації до цивільного життя. Вона включає різноманітні форми матеріальної допомоги, соціальні пільги, медичні послуги, зокрема психологічну підтримку, а також можливості для підвищення кваліфікації або здобуття нової професійно-технічної чи вищої освіти. Крім того, надається допомога в відкритті власного бізнесу.

Нагадаємо, в Україні розпочалося пілотне навчання для осіб з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії С1. Зазначається, що нову послугу тестуватимуть у Дніпрі.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функцій слуху та зору, які мають дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.