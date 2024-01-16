В Україні запустили пілотний проєкт із навчання на водійські права людей з інвалідністю

В Україні стартувало пілотне навчання на отримання водійського посвідчення категорії С1 для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що нову послугу тестуватимуть у Дніпрі, де відтепер люди з інвалідністю можуть навчатися на категорію водійського С1.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функцій слуху та зору, які мають дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

Як зауважують в МВС, теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична — 58,5 годин.

В Автошколі охочі проходитимуть практику на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

Копію паспорта громадянина України.

Копію облікової картки платника податків.

Медичну довідку форма №083/о.

Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Як нагадують в МВС, наприкінці 2023 року в Дніпрі, на базі Автошколи для людей з інвалідністю ДДУВС, стартувало тестування послуги навчання на транспортних засобах категорії С1.

"У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть доєднатися до пілоту", - зауважують у відомстві.

Нагадаємо, в Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.

У наступному році уряд виділить 7 млрд грн на реалізацію активних програм зайнятості населення, які будуть спрямовані на підтримку близько 200 тисяч українців з обмеженими можливостями.