В Украине запустили пилотный проект по обучению людей с инвалидностью водительским правам категории С1

В Украине стартовало пилотное обучение на получение водительского удостоверения категории С1 для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что новую услугу будут тестировать в Днепре, где люди с инвалидностью могут учиться на категорию водительского С1.

К обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, имеющие действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.

Как отмечают в МВД, теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая – 58,5 часов.

В Автошколе желающие будут проходить практику на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

Копия паспорта гражданина Украины.

Копию учетной карточки налогоплательщика.

Медицинскую справку форма №083/о.

Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

Как напоминают в МВД, в конце 2023 года в Днепре на базе Автошколы для людей с инвалидностью ДГУВД стартовало тестирование услуги обучения на транспортных средствах категории С1.

"В МВД изучают запрос на такую услугу, поскольку соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства. В настоящее время желающие могут присоединиться к пилоту", - отмечают в ведомстве.

Напомним, в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безвозмездно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.

В следующем году правительство выделит 7 млрд. грн. на реализацию активных программ занятости населения, которые будут направлены на поддержку около 200 тысяч украинцев с ограниченными возможностями.