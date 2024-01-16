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Категория
Авто
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В Украине запустили пилотный проект по обучению людей с инвалидностью водительским правам категории С1

Адаптированные к нуждам лиц с инвалидностью учебные классы. Фото: driveability.mvs.gov.ua
Адаптированные к нуждам лиц с инвалидностью учебные классы. Фото: driveability.mvs.gov.ua

В Украине стартовало пилотное обучение на получение водительского удостоверения категории С1 для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что новую услугу будут тестировать в Днепре, где люди с инвалидностью могут учиться на категорию водительского С1.

К обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, имеющие действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.

Как отмечают в МВД, теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая – 58,5 часов.

В Автошколе желающие будут проходить практику на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

  • Копия паспорта гражданина Украины.
  • Копию учетной карточки налогоплательщика.
  • Медицинскую справку форма №083/о.
  • Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

Как напоминают в МВД, в конце 2023 года в Днепре на базе Автошколы для людей с инвалидностью ДГУВД стартовало тестирование услуги обучения на транспортных средствах категории С1.

"В МВД изучают запрос на такую услугу, поскольку соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства. В настоящее время желающие могут присоединиться к пилоту", - отмечают в ведомстве.

Напомним, в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безвозмездно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.

В следующем году правительство выделит 7 млрд. грн. на реализацию активных программ занятости населения, которые будут направлены на поддержку около 200 тысяч украинцев с ограниченными возможностями.

Автор:
Светлана Манько