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В Украине запустили пилотный проект по обучению людей с инвалидностью водительским правам категории С1
В Украине стартовало пилотное обучение на получение водительского удостоверения категории С1 для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Отмечается, что новую услугу будут тестировать в Днепре, где люди с инвалидностью могут учиться на категорию водительского С1.
К обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, имеющие действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как отмечают в МВД, теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая – 58,5 часов.
В Автошколе желающие будут проходить практику на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.
Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:
- Копия паспорта гражданина Украины.
- Копию учетной карточки налогоплательщика.
- Медицинскую справку форма №083/о.
- Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.
Как напоминают в МВД, в конце 2023 года в Днепре на базе Автошколы для людей с инвалидностью ДГУВД стартовало тестирование услуги обучения на транспортных средствах категории С1.
"В МВД изучают запрос на такую услугу, поскольку соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства. В настоящее время желающие могут присоединиться к пилоту", - отмечают в ведомстве.
Напомним, в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безвозмездно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.
В следующем году правительство выделит 7 млрд. грн. на реализацию активных программ занятости населения, которые будут направлены на поддержку около 200 тысяч украинцев с ограниченными возможностями.