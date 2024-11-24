В Киеве защитникам и защитницам с инвалидностью частично возместят переоборудование авто

Киев в 2025 году будет частично компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц. Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА.

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Данные изменения были внесены в городскую целевой программу "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины на 2023-2025 годы".

Данная инициатива направлена на создание условий для комфортной жизни людям с инвалидностью и предоставление им возможности быть мобильными и самостоятельными.

В 2025 году планируется охватить 100 человек с инвалидностью I и II группы среди киевлян защитников и защитниц. Для этого в городском бюджете предусмотрено 10 миллионов гривен.

Хонда также напомнила, что Киев уже в течение года дает компенсацию в размере почти 500 тысяч гривен за приобретение автомобиля этой категории киевлян.

Что известно о программе

Городская целевая программа "Защитник Киева" была принята в 2022 году, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2023 Киеврада утвердила новую программу "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины на 2023-2025 годы" . Программа предусматривает оказание комплексной помощи жителям Киева, защищающим Украину, а также их семьям и семьям погибших военных.

В целом программа обеспечивает всестороннюю поддержку защитников в процессе реабилитации и адаптации к гражданской жизни. Она включает различные формы материальной помощи, социальные льготы, медицинские услуги, в том числе психологическую поддержку, а также возможности для повышения квалификации или получения нового профессионально-технического или высшего образования. Кроме того, оказывается помощь в открытии собственного бизнеса.

Напомним, в Украине началось пилотное обучение для лиц с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории С1. Новую услугу будут тестировать в Днепре.

К обучению могут приобщиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, имеющие действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.