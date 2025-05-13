Почти 10% ФЛП являются скрытыми наемными работниками – эксперт

В Украине продолжает существовать проблема злоупотребления фиктивными гражданско-правовыми отношениями, когда компании вместо наемных работников заключают соглашения с псевдо-ФЛП для налоговой оптимизации. Такая практика охватывает около 10% всех ФЛП, что приводит к условным потерям бюджета на уровне 8-12 миллиардов гривен ежегодно.

Такие данные приводит координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по экономической и налоговой политике Олег Гетьман в своей авторской колонке "Как минимизировать схему "ФЛП вместо найма" на Delo.ua.

ФЛП и налоговые злоупотребления

Эксперт отмечает, что в Украине остается проблема злоупотребления мнимыми гражданско-правовыми отношениями, когда наемных работников заменяют псевдо-ФЛП с лучшими налоговыми условиями.

Министерство финансов предлагает повысить налоги для самозанятых лиц в интеллектуальных услугах, таких как ИТ и консалтинг, до 18% с оборота, чтобы бороться с налоговыми злоупотреблениями.

Однако такая инициатива, по мнению эксперта, может негативно отразиться на инновационном секторе. Даже в нынешних условиях до войны уже наблюдался значительный отток квалифицированных кадров в страны с лучшими условиями для жизни и бизнеса, где даже высокие налоги компенсируются большим качеством жизни, отмечает эксперт.

"Приведение уровня налогов к якобы "европейскому" уровню, без соответствующего изменения качества жизни (что, очевидно, не может произойти быстро) приведет к катастрофическому оттоку кадров. Соответственно, Украина окончательно избавится от своих все еще имеющихся конкурентных преимуществ в постиндустриальном развитии, а значит и перспектив на опережающий экономический рост", — считает Олег Гетьман.

О трудовых отношениях

Для решения проблемы различения трудовых и гражданско-правовых отношений в Украине предлагается система, минимизирующая субъективизм налоговиков и инспекторов. Ключевым критерием является определение, можно ли вместо физического лица, работающего как ФЛП, представить юридическое лицо. Если это нереально, дела обязаны считаться трудовыми.

Эксперт подчеркивает важность внесения изменений в Трудовой кодекс для четкого разграничения фрилансеров и наемных работников, что позволит минимизировать использование схемы ФЛП вместо найма и установит объективные критерии для определения трудовых отношений.

Отметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛП и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.