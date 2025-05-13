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Как минимизировать схему "ФЛП вместо найма"
На днях МВФ предоставил рекомендации Украине по поиску дополнительных внутренних и внешних ресурсов на 2026 год, в частности, возможно повышение ставки НДС, внедрение прогрессивной ставки НДФЛ и уменьшение объемов уклонения от налогообложения, особенно в рамках упрощенной системы.
Кроме того, ранее в Меморандуме с МВФ также появился пункт по упрощенке — "пересмотр упрощенного режима налогообложения с целью преодоления размывания налогов на труд путем применения гражданского права как правовой основы трудовых отношений".
Так в чем проблема с применением упрощенки вместо наемного труда и на сколько он распространен?
Предпосылки возникновения гражданско-правовых соглашений
Исторически, первые трудовые отношения были похожи на гражданско-правовые соглашения об услугах в обмен на выгоды, где стороны были свободны и равноправны, что исключало эксплуатацию. Впоследствии появилось рабство, крепостное право и неравноправный найм. С развитием рынка потребность в защите от эксплуатации уменьшается при добровольных отношениях без значительной рыночной власти работодателя, приближая их к гражданско-правовым, особенно в креативных отраслях Украины.
Сближение трудовых и гражданско-правовых отношений усложняет их различие. Марксистские подходы, сосредоточенные на защите от эксплуатации, подозревают работодателей в использовании гражданско-правовых соглашений во избежание трудовых обязательств. Однако в Украине гражданско-правовые соглашения распространены в креативных отраслях с низкой рыночной властью работодателей. В олигархизированных секторах, где власть работодателей значительна – предпочтение отдается трудовым отношениям для контроля, даже несмотря на более выгодные условия гражданско-правовых соглашений.
Экономические аспекты
В то же время актуальна проблема злоупотребления мнимыми гражданско-правовыми отношениями ради замены наемных работников на псевдо-ФЛП, имеющих естественно лучшие налоговые условия. Эконометрическое моделирование позволяет оценить долю таких псевдо-ФЛП в примерно 10% от общего количества ФЛП, работающих в соответствующих отраслях (около 30 тыс. человек), с соответствующими условными потерями бюджета в 8-12 млрд грн в год.
Минфин в Национальной стратегии доходов предлагает решить проблему с этими злоупотреблениями – повышением налога для самозанятых в сферах интеллектуальных услуг, таких как ИТ, консалтинг и т.п. – до 18% с оборота. Такая идея крайне вредна для инновационного сектора, поскольку даже при нынешнем упрощенном режиме и до полномасштабной войны – наблюдалась значительная миграция квалифицированных и талантливых кадров в более комфортные для проживания страны – даже с более высокими налогами, но лучшее качество жизни и возможности для предпринимательства. Приведение уровня налогов к якобы "европейскому" уровню, без соответствующего изменения качества жизни (что, очевидно, не может произойти быстро) приведет к катастрофическому оттоку кадров. Соответственно, Украина окончательно лишится своих все еще имеющихся конкурентных преимуществ в постиндустриальном развитии, а значит и перспектив на опережающий экономический рост.
В чем разница между фрилансером и наемным работником
С экономической точки зрения проблема различения трудовых и гражданско-правовых отношений является предметом теории фирмы и предпринимательства.
В отличие от наемного работника предприниматель:
- Берет на себя риски и неопределенность. Как эмпирически доказано классическими исследованиями по поведенческой экономике Нобелевских лауреатов Даниэля Канемана и Амоса Тверски, около 80% людей предпочитают получить меньшую сумму без риска, чем большую по математическому ожиданию, но неопределенную. В бизнесе всегда есть элемент такой неуверенности, который не может быть застрахован, поэтому человек, готовый брать его на себя, может зарабатывать именно на этом.
- Обеспечивает капитальные инвестиции. Этот пункт связан с предыдущим, но, кроме готовности брать на себя риски, связанные с инвестированием, требует также способности к сбережениям и/или ряду качеств, необходимых для привлечения инвестиций или заимствований. Важным элементом таких инвестиций является развитие человеческого капитала наемных работников.
- Организует процесс производства (здесь и дальше товаров или услуг), внося элемент собственного видения (корпоративная культура) и инноваций. Организация предполагает вертикальное подчинение, определенную иерархию отношений, в которой предприниматель занимает верхнюю ступень, а наемные работники – ниже, причем они могут образовывать иерархию. То есть фирма всегда имеет элемент вертикальных взаимоотношений.
С точки зрения новой институциональной теории Нобелевского лауреата Роберта Коуза, развитой Нобелевским лауреатом Оливером Уильямсоном, фирма необходима, поскольку из-за ненулевых транзакционных издержек невозможно организовать сколько-нибудь сложный процесс производства используя лишь свободный рыночный обмен. Каждый такой обмен предполагает заключение явного или неявного контракта, который:
- неполный, ведь невозможно заранее предусмотреть все возможные ситуации реальной жизни и прописать соответствующие действия сторон;
- требует предварительной подготовки – поиска соответствующего товара или услуги, проверки качества и т.п.;
- несет риски неисполнения или неполного исполнения, с необходимостью принуждения к исполнению, и соответствующих расходов.
Поэтому выгоднее бывает не искать каждый раз лучшего исполнителя/поставщика определенного вида услуг, а образовать фирму и взять его/ее на работу в качестве наемного работника.
В случае найма – владелец бизнеса заинтересован в закреплении искусного работника на фирме по нескольким причинам:
- это уменьшает транзакционные расходы на поиск новых сотрудников
- это позволяет инвестировать в человеческий капитал сотрудников
- если знания и навыки специфичны, то работник становится менее конкурентоспособным на рынке труда, соответственно его труд стоит дешевле
- устойчивый коллектив позволяет лучше формировать корпоративную культуру.
По тем же причинам работодатель заинтересован в том, чтобы работник имел его фирму за "основное", а, лучше, единственное место работы. Своего логического завершенного вида эти подходы приобрели в японской системе пожизненного найма.
Для закрепления работников работодатели используют элементы патернализма, такие как обеспечение "социального пакета", часть которого является обязательными социальными гарантиями (больничные, страхование от безработицы и несчастных случаев, пенсионное страхование и т.п.). Собственно, трудовые отношения происходят из рабства и крепостного права, где работник рассматривался вообще как предмет, но работодатель имел мотивы (а иногда и правовые обязательства) заботиться о своих работниках как о части своего капитала.
Так что трудовые отношения, в отличие от гражданско-правовых, имеют ряд характерных признаков. Во-первых, работником всегда является конкретное физическое лицо, которое лично выполняет работу и не может быть заменено. Работодатель, предоставляя средства производства, руководит работником, предоставляющим свое время и усилия.
Во-вторых, существует асимметрия в распределении рисков: работодатель несет рыночные риски, а работник отвечает только за качество своей работы, получая преимущественно фиксированную зарплату. Трудовые отношения обычно бессрочны и могут носить монопольный характер со стороны работодателя, чему работники могут противостоять через профсоюзы.
В-третьих, трудовые отношения патерналистские, включая социальные гарантии и инвестиции в развитие работника. Они также вертикальны, с подчинением руководству, в отличие от четко определенных гражданско-правовых договоров, и регулируются внутренними распорядками и нравственными кодексами компании.
Какими должны быть качественные критерии трудовых отношений
Исходя из анализа мирового опыта, проведенного специалистами Экономической экспертной платформы и изложенных выше экономических аргументов – в условиях Украины, нужна простая и однозначная система, которая минимизировала бы дискрецию налоговиков и инспекторов службы труда. Кроме того, Украина не должна применять принцип презумпции трудовых отношений. Вместо этого предлагается другой принцип: если на месте ФЛП–поставщика можно представить себе юридическое лицо, такие отношения должны квалифицироваться как гражданско-правовые. Если это невозможно сделать, то отношения являются трудовыми. Для определения в конкретных ситуациях, согласно международному опыту, предлагается считать отношения трудовыми, если одновременно выполняются 7 из 9 следующих критериев:
- Подчинение внутреннему распорядку. Условия предоставления услуг (работы) четко регламентированы заказчиком в виде правил внутреннего трудового распорядка, устанавливающего должностную инструкцию, алгоритм действий, график работы (кроме предоставления услуг на территории заказчика в соответствии с его распорядком работы) и подчинением. Лицо обязуется выполнять приказы в пределах своих профессиональных обязанностей.
- Контроль за процессом выполнения работы. Заказчик контролирует сам процесс работы в произвольном (систематическом) формате, в противоположность заранее согласованным форматам, этапам, критериям и времени контроля.
- Регулярная оплата труда одним клиентом. Лицо, по крайней мере, частично получает оплату за выполнение услуг с заранее установленной периодичностью на неопределенный срок (или с автоматическим продлением) независимо от результата, в то же время не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период получено от одного заказчика.
- Социальные гарантии (отпуска, страхование). Лицо фактически получает оплачиваемые отпуска, больничные и другие социальные гарантии, предусмотренные законодательством о труде.
- Личное исполнение работы (без права передачи). Лицо обязано выполнять работу лично без возможности передоверия третьим лицам или найму работников.
- Интеграция в производственный процесс компании. Лицо является частью производственного процесса и служебной иерархии, включая подчиненных, служебные контакты и/или средства связи, право голоса на служебных совещаниях, право представлять фирму во внешних отношениях.
- Ответственность за производственные издержки. Лицо получает от заказчика прямую целевую компенсацию производственных затрат (транспорт, проживание, материалы, арендная плата, приобретение средств производства и т.п.).
- Преимущественное использование ресурсов заказчика. Заказчик полностью обеспечивает личность ресурсами для предоставления услуг, включая средства производства, сырье и материалы, энергию и т.д.
- Обеспечение обучения клиентам. Заказчик вкладывает средства в обучение личности, за исключением краткосрочных курсов по изучению специфической для краткосрочного проекта информации.
Надеемся, что народные депутаты учтут предложения аналитических центров и внесут необходимые изменения в Трудовой кодекс, минимизировав схему "ФЛП вместо найма" и обеспечив четкие объективные критерии для отделения настоящих фрилансеров от наемных лиц.