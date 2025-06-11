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Местные бюджеты Украины выросли почти на 20% за пять месяцев
Местные бюджеты Украины демонстрируют стабильный рост: за первые пять месяцев 2025 года поступления составили почти 201 миллиард гривен, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.
Поступление в местные бюджеты
Основными источниками доходов стали:
- налог на доходы физических лиц – 112,1 млрд грн (+20,2%);
- единый налог – 35,4 млрд грн (+13,5%);
- налог на прибыль предприятий – 17,7 млрд грн (+21,1%);
- налог на имущество – 22,4 млрд грн (+14,8%);
- акциз с украинских подакцизных товаров – более 1 млрд грн (+64,7%);
- туристический сбор – 132 млн грн (+33,8%);
- экологический налог – 749,8 млн. грн. (+3,9%).
Правительство совместно с местными общинами системно работает над усовершенствованием администрирования налогов. Это позволяет укреплять финансовую состоятельность территориальных общин и направлять ресурсы на реализацию важных инфраструктурных, образовательных и социальных проектов, отмечают в пресс-службе.
Напомним, по состоянию на май 2025 года 1,29 млн предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов. С начала полномасштабной войны должников увеличилось вдвое.