Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговая отчиталась, сколько работников без официального оформления обнаружили с начала года

проверка
Благодаря проверкам ГНС оформлены трудовые отношения с более чем 2,3 тыс. работников

Государственной налоговой службой с начала 2025 г. во время проведения фактических проверок установлено более 1,5 тыс. фактов нарушения законодательства по оформлению трудовых отношений

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что во время проверок или сразу после них работодатели оформили трудовые отношения с более чем 2,3 тыс. наемными работниками.

Кроме того, более 800 материалов фактических проверок, в которых задокументированы выявленные нарушения законодательства о труде, направлено в Государственную службу Украины по вопросам труда, принимающую решение о наложении штрафов на таких субъектов хозяйствования.

По результатам рассмотрения этих материалов органы Гоструда уже применили к таким работодателям штрафные санкции на сумму почти 14 млн гривен. По более чем 250 фактам субъектам ведения хозяйства вынесено предупреждение.

Напомним, в 2024 году ГНС зафиксировала более 11 тысяч случаев использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.

Преимущества официального трудоустройства

Налоговая служба акцентирует внимание на легализации трудовых отношений, официальной заработной плате и борьбе с неформальной занятостью.

Официальное трудоустройство приносит работникам ряд преимуществ:

  • Официальная работа относится к страховому стажу работника и будет влиять на размер пенсии.
  • Те, кто были официально трудоустроены и потеряли работу, могут встать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.
  • Женщины, родившие ребенка, имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, при этом сохранить свой пост.

О трудовых отношениях

Трудовые отношения   возникают из соглашения между работником и собственником предприятия или уполномоченным им органом, как и физическим лицом.

Согласно этому соглашению работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а собственник или уполномоченное лицо — выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, согласно трудовому законодательству, коллективному договору и соглашению сторон.

Автор:
Светлана Манько