Налоговая отчиталась, сколько работников без официального оформления обнаружили с начала года

Государственной налоговой службой с начала 2025 г. во время проведения фактических проверок установлено более 1,5 тыс. фактов нарушения законодательства по оформлению трудовых отношений

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что во время проверок или сразу после них работодатели оформили трудовые отношения с более чем 2,3 тыс. наемными работниками.

Кроме того, более 800 материалов фактических проверок, в которых задокументированы выявленные нарушения законодательства о труде, направлено в Государственную службу Украины по вопросам труда, принимающую решение о наложении штрафов на таких субъектов хозяйствования.

По результатам рассмотрения этих материалов органы Гоструда уже применили к таким работодателям штрафные санкции на сумму почти 14 млн гривен. По более чем 250 фактам субъектам ведения хозяйства вынесено предупреждение.

Напомним, в 2024 году ГНС зафиксировала более 11 тысяч случаев использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.

Преимущества официального трудоустройства

Налоговая служба акцентирует внимание на легализации трудовых отношений, официальной заработной плате и борьбе с неформальной занятостью.

Официальное трудоустройство приносит работникам ряд преимуществ:

Официальная работа относится к страховому стажу работника и будет влиять на размер пенсии.

Те, кто были официально трудоустроены и потеряли работу, могут встать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.

Женщины, родившие ребенка, имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, при этом сохранить свой пост.

О трудовых отношениях

Трудовые отношения возникают из соглашения между работником и собственником предприятия или уполномоченным им органом, как и физическим лицом.

Согласно этому соглашению работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а собственник или уполномоченное лицо — выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, согласно трудовому законодательству, коллективному договору и соглашению сторон.