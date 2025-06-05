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Налоговая отчиталась, сколько работников без официального оформления обнаружили с начала года
Государственной налоговой службой с начала 2025 г. во время проведения фактических проверок установлено более 1,5 тыс. фактов нарушения законодательства по оформлению трудовых отношений
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.
Отмечается, что во время проверок или сразу после них работодатели оформили трудовые отношения с более чем 2,3 тыс. наемными работниками.
Кроме того, более 800 материалов фактических проверок, в которых задокументированы выявленные нарушения законодательства о труде, направлено в Государственную службу Украины по вопросам труда, принимающую решение о наложении штрафов на таких субъектов хозяйствования.
По результатам рассмотрения этих материалов органы Гоструда уже применили к таким работодателям штрафные санкции на сумму почти 14 млн гривен. По более чем 250 фактам субъектам ведения хозяйства вынесено предупреждение.
Напомним, в 2024 году ГНС зафиксировала более 11 тысяч случаев использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.
Преимущества официального трудоустройства
Налоговая служба акцентирует внимание на легализации трудовых отношений, официальной заработной плате и борьбе с неформальной занятостью.
Официальное трудоустройство приносит работникам ряд преимуществ:
- Официальная работа относится к страховому стажу работника и будет влиять на размер пенсии.
- Те, кто были официально трудоустроены и потеряли работу, могут встать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.
- Женщины, родившие ребенка, имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, при этом сохранить свой пост.
О трудовых отношениях
Трудовые отношения возникают из соглашения между работником и собственником предприятия или уполномоченным им органом, как и физическим лицом.
Согласно этому соглашению работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а собственник или уполномоченное лицо — выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, согласно трудовому законодательству, коллективному договору и соглашению сторон.