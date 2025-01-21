Налоговая обнаружила более 11 тыс. работников без официального оформления в 2024 году

В 2024 году Государственная налоговая служба Украины (ГНС) зафиксировала более 11 тысяч случаев использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Кроме того, в результате проверок более 7 тысяч работников оформили трудовые отношения должным образом.

Преимущества официального трудоустройства

Налоговая служба акцентирует внимание на легализации трудовых отношений, официальной заработной плате и борьбе с неформальной занятостью.

Официальное трудоустройство приносит работникам ряд преимуществ:

Официальная работа относится к страховому стажу работника и будет влиять на размер пенсии.

Те, кто были официально трудоустроены и потеряли работу, могут встать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.

Женщины, родившие ребенка, имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, при этом сохранить свой пост.

О трудовых отношениях

Трудовые отношения возникают из соглашения между работником и собственником предприятия или уполномоченным им органом, как и физическим лицом.

Согласно этому соглашению работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а собственник или уполномоченное лицо — выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, согласно трудовому законодательству, коллективному договору и соглашению сторон.

О рынке труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Добавим, что сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивными. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.