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Налоговая обнаружила более 11 тыс. работников без официального оформления в 2024 году

Налоговая обнаружила более 11 тыс. работников без официального оформления в 2024 году
После проверок более 7 тыс. работников оформили трудовые отношения. Фото: прессслужба ГНС.

В 2024 году Государственная налоговая служба Украины (ГНС) зафиксировала более 11 тысяч случаев использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Кроме того, в результате проверок более 7 тысяч работников оформили трудовые отношения должным образом.

Преимущества официального трудоустройства

Налоговая служба акцентирует внимание на легализации трудовых отношений, официальной заработной плате и борьбе с неформальной занятостью.

Официальное трудоустройство приносит работникам ряд преимуществ:

  • Официальная работа относится к страховому стажу работника и будет влиять на размер пенсии.
  • Те, кто были официально трудоустроены и потеряли работу, могут встать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.
  • Женщины, родившие ребенка, имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, при этом сохранить свой пост.

О трудовых отношениях

Трудовые отношения возникают из соглашения между работником и собственником предприятия или уполномоченным им органом, как и физическим лицом.

Согласно этому соглашению работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а собственник или уполномоченное лицо — выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, согласно трудовому законодательству, коллективному договору и соглашению сторон.

О рынке труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Добавим, что сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивными. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Автор:
Ольга Опенько