- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Налоговая обнаружила более 11 тыс. работников без официального оформления в 2024 году
В 2024 году Государственная налоговая служба Украины (ГНС) зафиксировала более 11 тысяч случаев использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Кроме того, в результате проверок более 7 тысяч работников оформили трудовые отношения должным образом.
Преимущества официального трудоустройства
Налоговая служба акцентирует внимание на легализации трудовых отношений, официальной заработной плате и борьбе с неформальной занятостью.
Официальное трудоустройство приносит работникам ряд преимуществ:
- Официальная работа относится к страховому стажу работника и будет влиять на размер пенсии.
- Те, кто были официально трудоустроены и потеряли работу, могут встать на учет в центрах занятости и получить поддержку от государства.
- Женщины, родившие ребенка, имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, при этом сохранить свой пост.
О трудовых отношениях
Трудовые отношения возникают из соглашения между работником и собственником предприятия или уполномоченным им органом, как и физическим лицом.
Согласно этому соглашению работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а собственник или уполномоченное лицо — выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, согласно трудовому законодательству, коллективному договору и соглашению сторон.
О рынке труда в Украине
Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.
Добавим, что сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивными. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.