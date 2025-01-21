Податкова виявила понад 11 тис. працівників без офіційного оформлення в 2024 році

У 2024 році Державна податкова служба України (ДПС) зафіксувала понад 11 тисяч випадків використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин.

Про це інформує пресслужба ДПС.

Окрім того, внаслідок перевірок більше ніж 7 тисяч працівників оформили трудові відносини належним чином.

Переваги офіційного працевлаштування

Податкова служба акцентує увагу на легалізації трудових відносин, офіційної заробітної плати та боротьбі з неформальною зайнятістю.

Офіційне працевлаштування приносить працівникам низку переваг:

Офіційна робота зараховується до страхового стажу працівника і впливатиме на розмір пенсії.

Ті, хто були офіційно працевлаштовані та втратили роботу, можуть стати на облік у центрах зайнятості й отримати підтримку від держави.

Жінки, які народили дитину, мають право піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, при цьому зберегти свою посаду.

Про трудові відносини

Трудові відносини виникають на підставі угоди між працівником та власником підприємства або уповноваженим ним органом, а також фізичною особою.

Відповідно до цієї угоди, працівник зобов'язується виконувати визначену роботу, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або уповноважена особа — виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, згідно з трудовим законодавством, колективним договором та угодою сторін.

Про ринок праці в Україні

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.