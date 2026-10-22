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Болгарія відмовилася фінансувати закупівлю зброї для України: причини

Болгарія прапор
Болгарія не буде фінансувати летальну зброю для України / Depositphotos

Уряд Болгарії ухвалив позицію "конструктивного утримання" щодо Європейського фонду миру і більше не фінансуватиме закупівлю нової летальної зброї для ЗСУ.

Як пише Dilo, про це повідомляє Novinite з посиланням на пресслужбу Ради міністрів Болгарії.

Зазначається, що відтепер Болгарія виділятиме гроші виключно на нелетальну підтримку України. Також болгарський уряд наполягатиме, щоб ці кошти пріоритетно спрямовувалися в ті регіони України, де проживають етнічні болгари.

Чинний уряд прем’єр-міністра Румена Радева пояснив свою відмову від підтримки озброєнням бажанням припинити бойові дії поблизу болгарських кордонів.

"Фокусування виключно на невійськовій допомозі посилає чіткий сигнал міжнародній спільноті: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, але відкидає логіку нескінченного військового протистояння і шукає шляхи для дипломатичних переговорів", — заявили в уряді.

Цього року Болгарія спрямувала до Європейського фонду миру понад 9 мільйонів євро, проте жодна їхня частина не піде на закупівлю озброєнь.

Видання нагадує, що на початку цього року Болгарія вже виділила Україні понад 6 млн євро — таке рішення ще в лютому ухвалив попередній уряд країни.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не братиме участі в наданні нової фінансової допомоги Євросоюзу для України на 70 млрд євро, про яке просив президент Володимир Зеленський. 

Автор:
Світлана Манько

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