Болгария отказалась финансировать закупку оружия для Украины: причины

Правительство Болгарии приняло позицию "конструктивного содержания" по отношению к Европейскому фонду мира и больше не будет финансировать закупку нового летального оружия для ВСУ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Novinite со ссылкой на прессслужбу Совета министров Болгарии.

Отмечается, что теперь Болгария будет выделять деньги исключительно на нелетальную поддержку Украины. Также болгарское правительство будет настаивать на том, чтобы эти средства приоритетно направлялись в те регионы Украины, где проживают этнические болгары.

Действующее правительство премьер-министра Румена Радева объяснило свой отказ от поддержки вооружением желанием прекратить боевые действия вблизи болгарских границ.

"Фокусировка исключительно на невоенной помощи посылает четкий сигнал международному сообществу: Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но исключает логику бесконечного военного противостояния и ищет пути для дипломатических переговоров", — заявили в правительстве.

В этом году Болгария направила в Европейский фонд мира более 9 миллионов евро, однако ни одна из них не пойдет на закупку вооружений.

Издание напоминает, что в начале этого года Болгария уже выделила Украине более 6 млн евро — такое решение еще в феврале приняло предыдущее правительство страны.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Евросоюзу для Украины на 70 млрд евро, о котором просил президент Владимир Зеленский.