Одна з країн ЄС рішуче відкидає ідею використання заморожених активів РФ для України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Єврокомісія не пропонуватиме нових механізмів використання заморожених російських активів для покриття фінансових потреб України.

Як пише Dilo, про це повідомляє Brussel Times.

Де Вевер вважає, що лише лідери окремих країн ЄС "через незнання" можуть ще намагатися порушити це питання.

Він розкритикував прем'єра Нідерландів Роба Єттена, який заявив про бажання "забрати ці гроші". За словами бельгійського прем'єра, деякі нещодавно обрані європейські лідери висувають аргументи, які йому вдалося відхилити ще минулого року.

Де Вевер повідомив, що попередив колег про можливі правові наслідки навіть такої риторики, і це застереження подіяло. "Один із колег сказав мені в кулуарах, що я пройшовся по цій дискусії, наче з вогнеметом", – зауважив прем'єр Бельгії.

Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Раніше у Бельгії заявили, що не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", — зазначив він.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.

ЄС відновив роботу над планом передачі Україні заморожених російських активів

Європейський Союз знову розглядає можливість використати заморожені російські активи на тлі дефіциту фінансування України у 2027 році.

Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру.

Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.

Такий план нещодавно підтримали колишній міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та Наталі Луазо, депутат Європарламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона. За нього також висловилися міністр фінансів України Сергій Марченко та 122 депутати Європарламенту у своєму листі до лідерів ЄС.