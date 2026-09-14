Бельгія виступає проти зміни "тримача" заморожених активів РФ для їх конфіскації на користь України

У Бельгії не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Як пише Dilo, про це "Суспільному" повідомив бельгійський посадовець.

За його словами, що позиція Бельгії залишається незмінною.

"Будь-яка пропозиція щодо заморожених російських активів має передбачати повне та юридично бездоганне рішення, яке охоплюватиме як активи, так і зобов'язання компанії "Euroclear" та бельгійської держави", — заявив він.

Бельгійський чиновник підкреслив, що необхідно також повною мірою врахувати юридичні ризики, пов'язані з судовими провадженнями в Росії, зокрема з рішенням, "винесеним російським судом у липні в рамках апеляційного розгляду".

Раніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", — зазначив він.

ЄС відновив роботу над планом передачі Україні заморожених російських активів

Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру.

Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.

Такий план нещодавно підтримали колишній міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та Наталі Луазо, депутат Європарламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона. За нього також висловилися міністр фінансів України Сергій Марченко та 122 депутати Європарламенту у своєму листі до лідерів ЄС.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.