Бельгія виступила проти передачі заморожених активів РФ України

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна Бельгія не змінить позицію та не погодиться використовувати російські заморожені активи для допомоги Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euractiv.

"Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені", — заявив Франкен

Минулого тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію вивчити нові способи використання близько 200 млрд євро заморожених російських активів на користь України. Але головний нюанс у тому, що більшість цих коштів перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер раніше виступав проти ідеї передати Україні близько €210 млрд у форматі так званого "репараційного кредиту", побоюючись російських судових позовів та фінансових ризиків для країни.

При цьому позиція Франкена відрізняється від м'якшої риторики глави МЗС Бельгії Максима Прево. Той раніше допускав використання активів за умови, що юридичні ризики справедливо розподілятимуться між усіма країнами ЄС.

Тему заморожених активів міністри закордонних справ ЄС ще раз обговорять на зустрічі в Ірландії цього тижня. Там же говоритимуть і про нові санкції проти Росії.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.