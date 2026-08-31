Бельгия выступила против передачи замороженных активов РФ

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна Бельгия не изменит позиции и не согласится использовать российские замороженные активы для помощи Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euractiv.

"Этот вопрос не подлежит обсуждению, дверь закрыта", — заявил Франкен.

На прошлой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию изучить новые способы использования около 200 млрд. евро замороженных российских активов в пользу Украины. Но главный нюанс состоит в том, что большинство этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее выступал против идеи передать Украине около €210 млрд в формате так называемого "репарационного кредита", опасаясь российских судебных тяжб и финансовых рисков для страны.

При этом позиция Франкена отличается от более мягкой риторики главы МИД Бельгии Максима Прево. Тот ранее допускал использование активов при условии, что юридические риски будут справедливо распределяться между всеми странами ЕС.

Тему замороженных активов министры иностранных дел ЕС еще раз обсудят на встрече в Ирландии на этой неделе. Там же будут говорить и о новых санкциях против России.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.