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Цена нефти на 31 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 31 августа / Depositphotos

Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после того, как США нанесли удары по иранскому острову в Ормузском проливе, а Иран атаковал американские военные объекты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 31 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $90,31 + 2,51%
WTI $85,23 + 2,19%
Urals 77,10 + 0.72%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,21 доллара, или на 2,51%, до 90,31 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 85,23 доллара, что на 1,83 доллара или на 2,19% больше.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 2% из-за продолжающегося уже шестого месяца нового обострения конфликта между США и Ираном.

В воскресенье американские войска нанесли удары по двум пусковым установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе.

Переговоры по прекращению военных действий зашли в тупик. Главной проблемой остается восстановление безопасности в Ормузском проливе, по которому до начала войны проходила пятая часть мирового объема нефти. В течение выходных количество проходивших проливом товарных судов сократилось до пяти в день из-за угрозы обстрелов.

Аналитики считают маловероятным возвращение сторон в переговорный процесс к концу третьего квартала.

На фоне нестабильности в Ормузском проливе эксперты прогнозируют удержание стоимости нефти в диапазоне 85–95 долларов за баррель. Несмотря на нынешний рост, эталонные марки Brent и WTI завершают август с незначительным снижением цены.

Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом: европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и следует ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Delo.ua.

Автор:
Татьяна Бессараб

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