Ціна нафти на 31 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в понеділок, 31 серпня, зросли більш ніж на 2% після того, як США завдали ударів по іранському острову в Ормузькій протоці, а Іран атакував американські військові об’єкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 31 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $90,31 + 2,51% WTI $85,23 + 2,19% Urals $77,10 + 0.72%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,21 долара, або на 2,51%, до 90,31 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 85,23 долара, що на 1,83 долара, або на 2,19% більше.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту у понеділок зросли більш ніж на 2% через нове загострення конфлікту між США та Іраном, яке триває вже шостий місяць.

У неділю американські війська завдали ударів по двох пускових установках на іранському острові Ларак в Ормузькій протоці.

Переговори щодо припинення військових дій зайшли у глухий кут. Головною проблемою залишається відновлення безпеки в Ормузькій протоці, через яку до початку війни проходила п'ята частина світового обсягу нафти. Протягом вихідних кількість товарних суден, що проходили протокою, скоротилася до п'яти на день через загрозу обстрілів.

Аналітики вважають малоймовірним повернення сторін до переговорного процесу до кінця третього кварталу.

На тлі нестабільності в Ормузькій протоці експерти прогнозують утримання вартості нафти в діапазоні 85–95 доларів за барель. Попри поточне зростання, еталонні марки Brent та WTI завершують серпень із незначним зниженням ціни.