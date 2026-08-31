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Очередная "победа" Трампа: мир массово игнорирует угрозы США и продолжает торговать с Ираном

Иран
Угрозы США не остановили торговлю мира с Ираном / Depositphotos

Страны мира продолжают торговать с Ираном, несмотря на угрозы США, ввести новые жесткие санкции. Попытка Вашингтона усилить экономическое давление пока не дала ожидаемого результата, в частности, из-за позиции Китая и нежелания других стран отказываться от торговых связей с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США анонсировали масштабное экономическое давление на Тегеран, однако ряд стран фактически проигнорировали предупреждение Вашингтона.

В частности, иранские банки в ОАЭ продолжают работать, а авиасообщение между Ираном и Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Россией и Китаем не претерпело изменений.

Пакистан прямо заявил, что не обязан соблюдать односторонние ограничения США.

Главная проблема – Китай, покупающий около 90% иранской нефти и не собирающийся от нее отказываться. Удар по китайским банкам при этом грозит ответными мерами Пекина и серьезными последствиями для мировой финансовой системы.

Пекин предупредил Вашингтон о готовности принять ответные меры, если китайские компании попадут под существенное расширение новых вторичных санкций администрации Дональда Трампа в отношении Ирана.

Вашингтон угрожает вторичными санкциями странам и компаниям, продолжающим сотрудничать с Тегераном, однако их применение может осложнить отношения США с ключевыми торговыми партнерами, прежде всего Китаем.

Эксперты Bloomberg считают, что обещанный Вашингтоном экономический "нокаут" Ирана пока не состоялся.

Ранее Трамп пригрозил огромными финансовыми последствиями для банков, предприятий и правительств любых стран, оказывающих помощь Тегерану. Он пообещал "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба".

Автор:
Светлана Манько

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