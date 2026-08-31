Украинский ритейл нарастил доходы, но прибыльных компаний стало меньше

В первом полугодии 2026 года украинский ритейл продолжил расти: 2073 компании, подавшие отчетность за два года подряд, увеличили совокупный доход на 18%. В то же время количество прибыльных компаний сократилось — прибыль получили 61% ритейлеров по сравнению с 65% годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Opendatbot.

Прибыль ритейлеров возросла

В Украине продолжает расти количество компаний, работающих в сфере розничной торговли. По состоянию на середину августа 2026 г. в Едином государственном реестре насчитывалось 41 235 ритейл-компаний. Это уже пятый год, когда количество бизнесов в отрасли увеличивается.

С начала 2026 года в Украине зарегистрировали 969 новых компаний в сфере розничной торговли – на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, количество бизнесов, прекративших деятельность, почти не изменилось. Всего новых компаний открылось на 796 больше, чем закрылось.

Такой чистый прирост почти не соответствует показателю до начала полномасштабного вторжения. Для сравнения, за аналогичный период до 2022 года количество новых ритейл-компаний превышало количество закрытых на 804.

В то же время, финансовые результаты отрасли демонстрируют неоднозначную динамику. Данные за первое полугодие 2026 года есть только у 2073 компаний, которые также представляли финансовую отчетность за аналогичный период 2025 года.

Совокупный доход этих компаний за год вырос на 18% – с 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При этом доходы увеличились у 1169 бизнесов, в то время как у 702 компаний они сократились.

Ритейл в плюсе: лидеры

Лидером украинского ритейла по доходам за первое полугодие 2026 стал АТБ-Маркет с показателем 135,99 млрд грн. На втором месте – Сильпо-Фуд с 59,55 млрд грн, третью позицию заняла Выгодная покупка (сеть "Аврора") – 28,26 млрд грн.

В пятерку самых крупных также вошли Фора с доходом 26,83 млрд грн и Комфи Трейд - 20,16 млрд грн. Далее в рейтинге расположились Новус Украина (19,65 млрд грн), РУШ (сеть "Ева") – 18,02 млрд грн, Метро Кэш энд Кери Украина – 17,70 млрд грн, Петрол Контракт (WOG) – 16,35 млрд грн и Омега (Varus) – 13,72 млрд грн.

За год больше всего в абсолютном выражении нарастил доход АТБ-Маркет – на 18,84 млрд грн, или 16%. Сильпо увеличил выручку на 9,16 млрд грн (+18%), "Аврора" – на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора – на 6,1 млрд грн (+29%).

В компании с наибольшим приростом дохода также вошли ФТД-Ритейл (сеть "Фокстрот") - +4,47 млрд грн, Комфи Трейд - +4,35 млрд грн, Окко-Лайт - +3,88 млрд грн, Новус Украина - +3,35 млрд грн, РУШ ("Ева") - 6,1 грн.

В то же время рост доходов сопровождался увеличением совокупной прибыли. За год он вырос на 17% – с 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн.

Однако доля прибыльных компаний сократилась. Если за первое полугодие 2025 года прибыль получили 1354 компании из сравниваемой группы, то в 2026 году – 1272. Таким образом, доля прибыльных ритейлеров уменьшилась с 65% до 61%.

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