Український ритейл наростив доходи, але прибуткових компаній стало менше

У першому півріччі 2026 року український ритейл продовжив зростати: 2073 компанії, які подали звітність за два роки поспіль, збільшили сукупний дохід на 18%. Водночас кількість прибуткових компаній скоротилася - прибуток отримали 61% ритейлерів проти 65% роком раніше.

Як пише Delo.ua, про це інформує Opendatbot.

Прибуток ритейлерів зріс

В Україні продовжує зростати кількість компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі. Станом на середину серпня 2026 року в Єдиному державному реєстрі налічувалося 41 235 ритейл-компаній. Це вже п’ятий рік поспіль, коли кількість бізнесів у галузі збільшується.

Від початку 2026 року в Україні зареєстрували 969 нових компаній у сфері роздрібної торгівлі - на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість бізнесів, які припинили діяльність, майже не змінилася. Загалом нових компаній відкрилося на 796 більше, ніж закрилося.

Такий чистий приріст майже відповідає показнику до початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, за аналогічний період до 2022 року кількість нових ритейл-компаній перевищувала кількість закритих на 804.

Водночас фінансові результати галузі демонструють неоднозначну динаміку. Дані за перше півріччя 2026 року є лише у 2073 компаній, які також подавали фінансову звітність за аналогічний період 2025 року.

Сукупний дохід цих компаній за рік зріс на 18% - із 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При цьому доходи збільшилися у 1169 бізнесів, тоді як у 702 компаній вони скоротилися.

Ритейл у плюсі: лідери

Лідером українського ритейлу за доходами за перше півріччя 2026 року став АТБ-Маркет із показником 135,99 млрд грн. На другому місці - Сільпо-Фуд із 59,55 млрд грн, третю позицію посіла Вигідна покупка (мережа "Аврора") - 28,26 млрд грн.

До п’ятірки найбільших також увійшли Фора з доходом 26,83 млрд грн та Комфі Трейд - 20,16 млрд грн. Далі в рейтингу розташувалися Новус Україна (19,65 млрд грн), РУШ (мережа "Єва") - 18,02 млрд грн, Метро Кеш енд Кері Україна - 17,70 млрд грн, Петрол Контракт (WOG) - 16,35 млрд грн та Омега (Varus) - 13,72 млрд грн.

За рік найбільше в абсолютному вираженні наростив дохід АТБ-Маркет - на 18,84 млрд грн, або 16%. Сільпо збільшив виручку на 9,16 млрд грн (+18%), "Аврора" - на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора - на 6,1 млрд грн (+29%).

До компаній із найбільшим приростом доходу також увійшли ФТД-Ритейл (мережа "Фокстрот") - +4,47 млрд грн, Комфі Трейд - +4,35 млрд грн, Окко-Лайт - +3,88 млрд грн, Новус Україна - +3,35 млрд грн, РУШ ("Єва") - +3,18 млрд грн та Глуско Рітейл - +2,76 млрд грн.

Водночас зростання доходів супроводжувалося збільшенням сукупного прибутку. За рік він зріс на 17% - із 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн.

Однак частка прибуткових компаній скоротилася. Якщо за перше півріччя 2025 року прибуток отримали 1354 компанії з порівнюваної групи, то у 2026 році - 1272. Таким чином, частка прибуткових ритейлерів зменшилася з 65% до 61%.

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