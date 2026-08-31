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От Sprinter до ЗАЗ: какие автобусы покупали украинцы в июле 2026 года

автобусы
Продажи автобусов в Украине упали в июле / Depositphotos

В июле 2026 года в Украине реализовано и первоначально зарегистрировано 499 автобусов. Это на 2,9% меньше показателей июня и на 9,8% ниже против июля прошлого года. Несмотря на всеобщее падение рынка, единственным сегментом, показавшим годовой рост, оказался импорт подержанной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Динамика сегментов и структура рынка

Наибольшую долю рынка по-прежнему удерживают внутренние перепродажи — 61,5% (307 сделок), что на 15,2% меньше, чем в прошлом.

Топ-10 моделей на внутреннем рынке:

  1. Mercedes-Benz Sprinter   - 84
  2. БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон»   - 19
  3. Volkswagen Crafter   - 16
  4. Богдан/Атаман A-092   - 16
  5. Ford Transit   - 12
  6. Mercedes-Benz Citaro   - 11
  7. ГАЗ 3221 «Газель»   - 10
  8. Mercedes-Benz Vario   - 9
  9. Neoplan Cityliner   - 8
  10. VDL Citea   - 7

Импорт б/у автобусов вырос на 33,3% в годовом измерении до 116 регистраций, увеличив свою долю до 23,2%.

Топ-10 импортируемых подержанных моделей:

  1. Mercedes-Benz Sprinter   - 28
  2. MAN Lion's City   - 9
  3. Mercedes-Benz Citaro   - 6
  4. Mercedes-Benz Vario   - 6
  5. VDL Berkhof Ambassador   - 6
  6. Iveco Daily   - 5
  7. Volkswagen Crafter   - 5
  8. Ford Transit   - 4
  9. MAN A39   - 3
  10. Renault Master   - 3

Рынок новых автобусов просел на 26,9% против июля 2025 года (до 76 единиц), хотя и показал скачок относительно слабого июня (+55,1%). Из этого объема 54 машины были изготовлены или переоборудованы в Украине.

Топ-10 новых моделей:

  1. ЗАЗ A08 I-VAN   - 18
  2. Ford Transit   - 15
  3. БАЗ A081 "Эталон"   - 11
  4. Ataman D-093S2   - 7
  5. Богдан/Ataman A-221   - 6
  6. Ataman D-093S4   - 5
  7. Богдан/Атаман A-092   - 4
  8. JAC Sunray   - 4
  9. IKT-АСВ-052   - 2
  10. Mercedes-Benz Sprinter   - 1
Фото 2 — От Sprinter до ЗАЗ: какие автобусы покупали украинцы в июле 2026 года

Лидеры брендов и возраст парка

Безоговорочным лидером перепродаж и импорта остается Mercedes-Benz Sprinter, на который приходится более четверти всех внутренних сделок.

В сегменте новых автобусов первенство завоевала отечественная марка ЗАЗ (18 единиц модельного ряда A08 I-VAN), за которой следуют Ataman (16 шт.) и Ford (15 шт.).

По возрастной структуре импортированная техника оказалась значительно моложе внутреннего парка: средний возраст завезенных подержанных автобусов составляет 14,3 года против 20,3 года на внутреннем рынке.

Абсолютное большинство продаж (77,4%) формируют малые и средние автобусы, а основным типом горючего остается дизель с долей 93,6%.

Фото 3 — От Sprinter до ЗАЗ: какие автобусы покупали украинцы в июле 2026 года

Напомним, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб

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