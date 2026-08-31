От Sprinter до ЗАЗ: какие автобусы покупали украинцы в июле 2026 года

В июле 2026 года в Украине реализовано и первоначально зарегистрировано 499 автобусов. Это на 2,9% меньше показателей июня и на 9,8% ниже против июля прошлого года. Несмотря на всеобщее падение рынка, единственным сегментом, показавшим годовой рост, оказался импорт подержанной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Динамика сегментов и структура рынка

Наибольшую долю рынка по-прежнему удерживают внутренние перепродажи — 61,5% (307 сделок), что на 15,2% меньше, чем в прошлом.

Топ-10 моделей на внутреннем рынке:

Mercedes-Benz Sprinter - 84 БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон» - 19 Volkswagen Crafter - 16 Богдан/Атаман A-092 - 16 Ford Transit - 12 Mercedes-Benz Citaro - 11 ГАЗ 3221 «Газель» - 10 Mercedes-Benz Vario - 9 Neoplan Cityliner - 8 VDL Citea - 7

Импорт б/у автобусов вырос на 33,3% в годовом измерении до 116 регистраций, увеличив свою долю до 23,2%.

Топ-10 импортируемых подержанных моделей:

Mercedes-Benz Sprinter - 28 MAN Lion's City - 9 Mercedes-Benz Citaro - 6 Mercedes-Benz Vario - 6 VDL Berkhof Ambassador - 6 Iveco Daily - 5 Volkswagen Crafter - 5 Ford Transit - 4 MAN A39 - 3 Renault Master - 3

Рынок новых автобусов просел на 26,9% против июля 2025 года (до 76 единиц), хотя и показал скачок относительно слабого июня (+55,1%). Из этого объема 54 машины были изготовлены или переоборудованы в Украине.

Топ-10 новых моделей:

ЗАЗ A08 I-VAN - 18 Ford Transit - 15 БАЗ A081 "Эталон" - 11 Ataman D-093S2 - 7 Богдан/Ataman A-221 - 6 Ataman D-093S4 - 5 Богдан/Атаман A-092 - 4 JAC Sunray - 4 IKT-АСВ-052 - 2 Mercedes-Benz Sprinter - 1

Лидеры брендов и возраст парка

Безоговорочным лидером перепродаж и импорта остается Mercedes-Benz Sprinter, на который приходится более четверти всех внутренних сделок.

В сегменте новых автобусов первенство завоевала отечественная марка ЗАЗ (18 единиц модельного ряда A08 I-VAN), за которой следуют Ataman (16 шт.) и Ford (15 шт.).

По возрастной структуре импортированная техника оказалась значительно моложе внутреннего парка: средний возраст завезенных подержанных автобусов составляет 14,3 года против 20,3 года на внутреннем рынке.

Абсолютное большинство продаж (77,4%) формируют малые и средние автобусы, а основным типом горючего остается дизель с долей 93,6%.

Напомним, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.