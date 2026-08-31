- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
От Sprinter до ЗАЗ: какие автобусы покупали украинцы в июле 2026 года
В июле 2026 года в Украине реализовано и первоначально зарегистрировано 499 автобусов. Это на 2,9% меньше показателей июня и на 9,8% ниже против июля прошлого года. Несмотря на всеобщее падение рынка, единственным сегментом, показавшим годовой рост, оказался импорт подержанной техники.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Динамика сегментов и структура рынка
Наибольшую долю рынка по-прежнему удерживают внутренние перепродажи — 61,5% (307 сделок), что на 15,2% меньше, чем в прошлом.
Топ-10 моделей на внутреннем рынке:
- Mercedes-Benz Sprinter - 84
- БАЗ/ЧАЗ А079 «Эталон» - 19
- Volkswagen Crafter - 16
- Богдан/Атаман A-092 - 16
- Ford Transit - 12
- Mercedes-Benz Citaro - 11
- ГАЗ 3221 «Газель» - 10
- Mercedes-Benz Vario - 9
- Neoplan Cityliner - 8
- VDL Citea - 7
Импорт б/у автобусов вырос на 33,3% в годовом измерении до 116 регистраций, увеличив свою долю до 23,2%.
Топ-10 импортируемых подержанных моделей:
- Mercedes-Benz Sprinter - 28
- MAN Lion's City - 9
- Mercedes-Benz Citaro - 6
- Mercedes-Benz Vario - 6
- VDL Berkhof Ambassador - 6
- Iveco Daily - 5
- Volkswagen Crafter - 5
- Ford Transit - 4
- MAN A39 - 3
- Renault Master - 3
Рынок новых автобусов просел на 26,9% против июля 2025 года (до 76 единиц), хотя и показал скачок относительно слабого июня (+55,1%). Из этого объема 54 машины были изготовлены или переоборудованы в Украине.
Топ-10 новых моделей:
- ЗАЗ A08 I-VAN - 18
- Ford Transit - 15
- БАЗ A081 "Эталон" - 11
- Ataman D-093S2 - 7
- Богдан/Ataman A-221 - 6
- Ataman D-093S4 - 5
- Богдан/Атаман A-092 - 4
- JAC Sunray - 4
- IKT-АСВ-052 - 2
- Mercedes-Benz Sprinter - 1
Лидеры брендов и возраст парка
Безоговорочным лидером перепродаж и импорта остается Mercedes-Benz Sprinter, на который приходится более четверти всех внутренних сделок.
В сегменте новых автобусов первенство завоевала отечественная марка ЗАЗ (18 единиц модельного ряда A08 I-VAN), за которой следуют Ataman (16 шт.) и Ford (15 шт.).
По возрастной структуре импортированная техника оказалась значительно моложе внутреннего парка: средний возраст завезенных подержанных автобусов составляет 14,3 года против 20,3 года на внутреннем рынке.
Абсолютное большинство продаж (77,4%) формируют малые и средние автобусы, а основным типом горючего остается дизель с долей 93,6%.
Напомним, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.