Спрос на новые автобусы вырос, но рынок в целом сократился

Спрос на новые автобусы вырос / Depositphotos

В феврале 2026 года украинский автопарк пополнил 171 автобус и микроавтобус, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время структура рынка изменилась — доля новой техники выросла до 47% против 42% в прошлом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Среди новых автобусов больше регистраций получили марки Zaz с показателем 19 единиц, Аtaman — 17 единиц и Etalon — 12 единиц. В сегменте подержанной техники лидером стал Mercedes-Benz с 26 регистрациями.

Также популярностью пользовались Volkswagen и Van hool – по 13 единиц, а также Iveco – 9 единиц.

В целом, с начала 2026 года автобусный парк Украины пополнили 400 транспортных средств, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом сегмент новых автобусов вырос на 13% - до 190 единиц, тогда как импорт подержанной техники сократился на 11% и составил 210 единиц.

Добавим, в январе 2026 года украинский автопарк пополнился 229 автобусами, на 2% меньше, чем в прошлом. Новых моделей зарегистрировали всего 109 единиц, а подержанных – рекордные 120 единиц.

Автор:
Татьяна Гойденко