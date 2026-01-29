Рынок автобусов в Украине в 2025 году: спад внутренних перепродаж и рост импорта и новой техники

Рынок автобусов в 2025 году претерпел заметную трансформацию. Несмотря на сокращение объемов внутреннего рынка, сегменты импорта подержанной техники и продажи новых автобусов продемонстрировали уверенный рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

По итогам года на внутреннем рынке было заключено 3978 сделок купли-продажи автобусов, что на 36,1% меньше, чем в 2024 году. Аналитики связывают это с сокращением ресурса перепродажи устаревшей техники внутри страны.

В то же время импорт подержанных автобусов вырос на 31,7% — до 1088 первых регистраций. Основным источником таких поставок остается Европа, а сам сегмент фактически стал главным каналом обновления подвижного состава.

Наиболее положительную динамику показал рынок новых автобусов. В 2025 году было зарегистрировано 1176 новых машин, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили, прежде всего, муниципальные и школьные программы закупок.

Итоги декабря 2025 года

К концу года рынок традиционно замедлился. В декабре большинство сегментов продемонстрировали снижение активности по сравнению с ноябрем. В частности, производство и сбор автобусов в Украине сократились на 30,4% в месячном измерении.

В то же время в годовом сравнении внутренние перепродажи выросли на 78,6% по отношению к декабрю 2024 года. Это объясняется эффектом восстановления после технических сбоев в реестрах МВД в конце 2023 года.

В декабре 2025 года было:

заключено 325 сделок на внутреннем рынке;

осуществлено 114 первых регистраций импортируемых подержанных автобусов;

зарегистрировано 112 новых автобусов, из которых 25 были импортными, а 87 – произведенными в Украине.

Спрос на внутреннем рынке

Абсолютным лидером внутренних перепродаж остается Mercedes-Benz Sprinter. Также стабильным спросом пользуются украинские БАЗ А079 "Эталон" и Богдан/Ataman А-092.

Примечательно, что в статистике до сих пор присутствуют модели ПАЗ 3205 и ГАЗ "Газель", а также Volkswagen LT и Mercedes-Benz T1/T2. Это свидетельствует о чрезвычайно длительном жизненном цикле автобусов, давно вышедших за пределы современных стандартов комфорта.

Импорт б/у автобусов

В сегменте импорта ключевыми критериями остаются емкость и комфорт. Кроме Mercedes-Benz Sprinter, перевозчики активно завозили:

городские VDL Ambassador и VDL Citea из Нидерландов;

междугородные Setra S 400 и Van Hool Astromega;

городские Mercedes-Benz Citaro и Renault Master.

Именно этот сегмент постепенно вытесняет с украинских дорог морально устаревшую технику.

Рынок новых автобусов

Продажи новых автобусов в 2025 году почти полностью сформированы украинскими производителями. Это связано с тендерными закупками для сообществ, школ и конкурсами на маршрутные перевозки.

Наибольшие объемы регистраций пришлись на модели Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) и ЗАЗ A08 I-Van. Также спросом пользовались БАЗ А081 "Эталон" и Isuzu Citiport в сегменте средней и большой емкости. В малом классе были представлены JAC Sunray и Toyota Hiace.

Добавим, в 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.