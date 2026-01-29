- Категория
Рынок автобусов в Украине в 2025 году: спад внутренних перепродаж и рост импорта и новой техники
Рынок автобусов в 2025 году претерпел заметную трансформацию. Несмотря на сокращение объемов внутреннего рынка, сегменты импорта подержанной техники и продажи новых автобусов продемонстрировали уверенный рост.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.
По итогам года на внутреннем рынке было заключено 3978 сделок купли-продажи автобусов, что на 36,1% меньше, чем в 2024 году. Аналитики связывают это с сокращением ресурса перепродажи устаревшей техники внутри страны.
В то же время импорт подержанных автобусов вырос на 31,7% — до 1088 первых регистраций. Основным источником таких поставок остается Европа, а сам сегмент фактически стал главным каналом обновления подвижного состава.
Наиболее положительную динамику показал рынок новых автобусов. В 2025 году было зарегистрировано 1176 новых машин, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили, прежде всего, муниципальные и школьные программы закупок.
Итоги декабря 2025 года
К концу года рынок традиционно замедлился. В декабре большинство сегментов продемонстрировали снижение активности по сравнению с ноябрем. В частности, производство и сбор автобусов в Украине сократились на 30,4% в месячном измерении.
В то же время в годовом сравнении внутренние перепродажи выросли на 78,6% по отношению к декабрю 2024 года. Это объясняется эффектом восстановления после технических сбоев в реестрах МВД в конце 2023 года.
В декабре 2025 года было:
- заключено 325 сделок на внутреннем рынке;
- осуществлено 114 первых регистраций импортируемых подержанных автобусов;
- зарегистрировано 112 новых автобусов, из которых 25 были импортными, а 87 – произведенными в Украине.
Спрос на внутреннем рынке
Абсолютным лидером внутренних перепродаж остается Mercedes-Benz Sprinter. Также стабильным спросом пользуются украинские БАЗ А079 "Эталон" и Богдан/Ataman А-092.
Примечательно, что в статистике до сих пор присутствуют модели ПАЗ 3205 и ГАЗ "Газель", а также Volkswagen LT и Mercedes-Benz T1/T2. Это свидетельствует о чрезвычайно длительном жизненном цикле автобусов, давно вышедших за пределы современных стандартов комфорта.
Импорт б/у автобусов
В сегменте импорта ключевыми критериями остаются емкость и комфорт. Кроме Mercedes-Benz Sprinter, перевозчики активно завозили:
- городские VDL Ambassador и VDL Citea из Нидерландов;
- междугородные Setra S 400 и Van Hool Astromega;
- городские Mercedes-Benz Citaro и Renault Master.
Именно этот сегмент постепенно вытесняет с украинских дорог морально устаревшую технику.
Рынок новых автобусов
Продажи новых автобусов в 2025 году почти полностью сформированы украинскими производителями. Это связано с тендерными закупками для сообществ, школ и конкурсами на маршрутные перевозки.
Наибольшие объемы регистраций пришлись на модели Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) и ЗАЗ A08 I-Van. Также спросом пользовались БАЗ А081 "Эталон" и Isuzu Citiport в сегменте средней и большой емкости. В малом классе были представлены JAC Sunray и Toyota Hiace.
Добавим, в 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.